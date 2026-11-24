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Médiá: Vo vojne zahynulo údajne už najmenej 500.000 ruských vojakov
Médiá tvrdia, že získali prístup k súboru údajov o úmrtnosti v Rusku od hackerských skupín Cyberpartisans a Silent Crow a materiály považujú za dôveryhodné.
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Hackeri údajne ukradli dáta z ruského štatistického úradu Rosstat, podľa ktorých vo vojne na Ukrajine zahynulo už takmer 500.000 vojakov, uviedli v pondelok viaceré ruské médiá a nemecký týždenník Der Spiegel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Médiá tvrdia, že získali prístup k súboru údajov o úmrtnosti v Rusku od hackerských skupín Cyberpartisans a Silent Crow a materiály považujú za dôveryhodné. Podľa správ sú tieto hackerské skupiny blízke bieloruskej opozícii či proukrajinským zoskupeniam. Rosstat potvrdil kybernetický útok začiatkom novembra, no poprel, že by došlo k úniku materiálov.
Údaje o úmrtnosti médiá spracovali na základe parametrov, ako sú uvedená príčina smrti, miesto úmrtia a povolanie, a na základe toho zistili počet zabitých vojakov.
Väčšina správ odhaduje počet ruských vojakov, ktorí zahynuli od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 do septembra 2026, na viac ako 490.000. Poukazujú ale na to, že skutočný počet je pravdepodobne vyšší, napríklad preto, že úmrtia sa do databázy často zaznamenávajú s oneskorením.
Obe strany konfliktu takmer denne informujú o údajných stratách nepriateľa, ale len zriedkakedy zverejňujú počty vlastných obetí. Vedenie Ruska aj Ukrajiny však zľahčuje svoje straty a zveličuje straty nepriateľa, píše DPA.
Médiá tvrdia, že získali prístup k súboru údajov o úmrtnosti v Rusku od hackerských skupín Cyberpartisans a Silent Crow a materiály považujú za dôveryhodné. Podľa správ sú tieto hackerské skupiny blízke bieloruskej opozícii či proukrajinským zoskupeniam. Rosstat potvrdil kybernetický útok začiatkom novembra, no poprel, že by došlo k úniku materiálov.
Údaje o úmrtnosti médiá spracovali na základe parametrov, ako sú uvedená príčina smrti, miesto úmrtia a povolanie, a na základe toho zistili počet zabitých vojakov.
Väčšina správ odhaduje počet ruských vojakov, ktorí zahynuli od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 do septembra 2026, na viac ako 490.000. Poukazujú ale na to, že skutočný počet je pravdepodobne vyšší, napríklad preto, že úmrtia sa do databázy často zaznamenávajú s oneskorením.
Obe strany konfliktu takmer denne informujú o údajných stratách nepriateľa, ale len zriedkakedy zverejňujú počty vlastných obetí. Vedenie Ruska aj Ukrajiny však zľahčuje svoje straty a zveličuje straty nepriateľa, píše DPA.