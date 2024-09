Médiá: Von der Leyenová rozhodla o kľúčových pozíciách v EK

Brusel 3. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová už údajne rozhodla o niektorých kľúčových pozíciách v kolégiu komisárov. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič by mal mať opäť na starosti medziinštitucionálne vzťahy. V utorok o tom s odvolaním sa na vysokopostavených diplomatov EÚ informoval denník Die Welt, píše TASR.



Funkciou výkonného podpredsedu EK, ktorý bude mať na starosti hospodárstvo a obnovu po pandémii, sa chystá von der Leyenová poveriť Raffaela Fitta z krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI). Fitto pôsobí v súčasnosti ako taliansky minister pre európske záležitosti. Je považovaný za pragmatika a odborníka na finančné záležitosti EÚ. Dohliadať by mal na efektívne využívanie pandemického fondu Únie v hodnote stoviek miliárd eur.



Súčasný výkonný podpredseda EK pre hospodárstvo, Lotyš Valdis Dombrovskis by mal mať v nasledujúcom päťročnom období za úlohu rozširovanie Európskej únie a obnovu Ukrajiny.



Českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu navrhla predsedníčka EK údajne pre rezort energetiky, zatiaľ čo poľský predstaviteľ pri EÚ Piotr Serafin bude mať podľa denníka Die Welt na starosti rozpočtové otázky Únie. Španielska ministerka životného prostredia Teresa Riberová by mala mať "prechodné" portfólio, ktoré bude zahŕňať ekológiu a digitálne záležitosti.



Von der Leyenová by mala oficiálne predstaviť svoju navrhovanú zostavu kolégia EK v nasledujúcich dňoch. Následne absolvujú kandidáti na eurokomisárov počas septembra a októbra vypočúvania vo výboroch Európskeho parlamentu (EP). EP potom bude o nich hlasovať ako o celku.