Médiá: Witkoff sa tajne stretol s exilovým iránskym princom Pahlavím
O stretnutí Witkoffa s Pahlavím informoval portál Axios s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného amerického predstaviteľa.
Autor TASR
Washington 13. januára (TASR) - Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff sa cez víkend stretol s Rezom Pahlavím, synom zvrhnutého iránskeho panovníka Mohammada Rezu Pahlavího. Udialo sa tak v čase stupňujúcich sa protestov v islamskej republike, počas ktorých podľa aktivistov zomrelo už najmenej 2000 ľudí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
O stretnutí Witkoffa s Pahlavím informoval portál Axios s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného amerického predstaviteľa. Išlo o prvé stretnutie člena Trumpovej vlády a predstaviteľa iránskej opozície od začiatku protestov pred dvoma týždňami.
Syn posledného iránskeho šacha predtým uviedol, že je pripravený stať sa prechodným lídrom krajiny, ak by teokratický režim v Teheráne padol. Vyzval tiež amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v Iráne zasiahol a podporil demonštrantov.
Axios upozorňuje, že Trumpova vláda najskôr korunného princa nevnímala ako zásadného hráča na iránskej politickej scéne. Podľa zdroja portálu však amerických predstaviteľov prekvapilo, keď demonštranti v iránskych uliciach začali vyjadrovať Pahlavímu podporu.
„Nastal vzostup Pahlavího. Na demonštráciách v mnohých mestách skandujú jeho meno a zdá sa, že sa to deje prirodzenie,“ uviedol americký predstaviteľ. Pahlaví však v rodnej krajine nežije takmer 50 rokov a agentúra Reuters skutočnú podporu pre korunného princa medzi obyvateľstvom považuje za otáznu.
Pahlavího otec Mohammad Reza vládol v Iráne medzi rokmi 1941 až 1979. Zvrhli ho islamskí klerici počas revolúcie vedenej ajatolláhom Ruholláhom Chomejním. Uchýlil sa do exilu v Spojených štátoch a Egypte, kde o rok neskôr zomrel. Jeho vláda mala autoritárske praktiky a opierala sa o pôsobenie obávanej tajnej polície známej ako SAVAK.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 odštartoval 28. decembra protest obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskeho rialu. Odvtedy prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií v celej krajine a podľa aktivistov si vyžiadali už najmenej 2000 obetí.
Zásahy režimu proti demonštrantom kritizujú viaceré západné štáty. Európska únia si v utorok v reakcii predvolala iránskeho veľvyslanca v Bruseli a krajine pohrozila ďalšími sankciami.
