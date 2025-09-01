< sekcia Zahraničie
Médiá z vyše 70 štátov sveta odsúdili zabíjanie novinárov v Pásme Gazy
RSF uvádza, že od začiatku izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy, ktoré sú odvetou za útok islamistického hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, bolo zabitých viac ako 220 novinárov.
Autor TASR
Paríž 1. septembra (TASR) - Viac než 250 médií z vyše 70 krajín sveta podporilo v pondelok kampaň novinárskej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorou chce upozorniť na zložitú situáciu palestínskych novinárov v Pásme Gazy i na ohrozenie slobody tlače.
Niektoré denníky, ktoré sa ku kampani RSF pridali, vyšli v pondelok so začiernenou titulnou stranou alebo mali na nej alebo na svojej domovskej webovej stránke citát z vyhlásenia RSF v čiernom poli.
„Pri tempe, akým izraelská armáda zabíja novinárov v Pásme Gazy, vás čoskoro nikto nebude informovať,“ upozorňuje RSF. „Toto nie je len vojna proti Gaze, je to vojna proti žurnalistike,“ píše sa vo vyhlásení.
RSF v ňom vyzýva na ochranu novinárov v palestínskej enkláve a ich urgentnú evakuáciu, ak si to želajú, a požaduje nezávislý prístup novinárov zo zahraničia do palestínskej enklávy.
Cieľom kampane RSF je aj skoncovať s „očierňujúcou kampaňou, ktorú vedú izraelské ozbrojené sily proti palestínskym novinárom, obviňovaným z terorizmu s neoveriteľnými dôkazmi,“ doplnil výkonný riaditeľ RSF Thibaut Bruttin, ktorý upozornil, že táto taktika nefunguje, pretože novinári sú s palestínskymi kolegami solidárni.
Organizácia RSF uviedla, že za posledných 22 mesiacov podala štyri sťažnosti na Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenie, že izraelská armáda v Pásme Gazy sa voči novinárom dopustila vojnových zločinov. RSF dodala, že na základe rezolúcie 2222 o ochrane novinárov v ozbrojenom konflikte, prijatej v roku 2015, sa obracia na Bezpečnostnú radu OSN.
Bruttin v tejto súvislosti upozornil, že podľa RSF bezpečnosť novinárov v bojových zónach môže byť zaručená. Argumentoval, že „konflikt na Ukrajine jasne ukazuje, že môžeme mať konflikt vysokej intenzity a zároveň ozbrojené sily, ktoré konajú rozumne,“ pričom novinárom umožňujú nielen slobodne pracovať, ale ich zároveň aj chránia.
Pondelňajšia kampaň RSF prichádza týždeň po izraelských útokoch z 25. augusta, pri ktorých v nemocnici v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy zahynulo päť novinárov.
Podľa Bruttina túto nemocnicu poznali všetci novinári v oblasti, pretože jej „tretie poschodie bol priestor s dobrým internetovým pripojením, kde novinári radi pracovali.“ Bruttin je presvedčený, že izraelské jednotky si nemohli nevšimnúť, že sa v budove nachádzajú novinári.
Tomuto útoku v noci na 11. augusta predchádzal izraelský letecký útok, pri ktorom zahynulo šesť novinárov. Priznaným terčom útoku bol spravodajca televízie al-Džazíra Anás aš-Šaríf.
