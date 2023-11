Médiá: Zelenskyj chcel navštíviť Izrael, zverejnenie cestu ohrozilo

Jeruzalem 4. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánoval navštíviť budúci týždeň Izrael, jeho cesta však nie je istá po tom, ako informácie o nej unikli do izraelských médií. S odvolaním sa na ukrajinského diplomata o tom v sobotu večer informoval server Times of Israel (TOI), píše TASR.



"Chcel, aby bola táto cesta zverejnená, až keď vstúpi na izraelskú pôdu," povedal diplomat pre TOI. "Je veľmi sklamaný."



Denník The Jerusalem Post (JP) predtým uviedol, že podľa izraelských médií sa o návšteve Zelenského v súčasnosti rokuje a v prípade dohody by sa mala uskutočniť v pondelok alebo v utorok.



Zelenskyj záujem o návštevu Izraela vyjadril už počas prvého týždňa vojny v pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, pripomenul JP.



Ukrajinský prezident v októbri prirovnal útok hnutia Hamas na Izrael k invázii Ruska na Ukrajinu. "Jediný rozdiel je v tom, že Izrael napadla teroristická organizácia a Ukrajinu teroristický štát," vyhlásil. V inom vyjadrení uviedol, že Izrael má nespochybniteľné právo na obranu proti útokom militantov z palestínskeho hnutia Hamas.