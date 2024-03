Médiá: Zrušené rokovania medzi USA a Izraelom by mohli byť v pondelok

Washington 30. marca (TASR) - Rokovania predstaviteľov Izraela a USA o plánovanej izraelskej pozemnej ofenzíve v meste Rafah na juhu Pásma Gazy by sa mohli uskutočniť v pondelok. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na americké médiá.



Izraelská delegácia mala do Washingtonu pricestovať už počas uplynulého týždňa. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však jej cestu zrušil po tom, ako Bezpečnostná rada OSN v pondelok (25. marca) schválila rezolúciu vyzývajúcu na prímerie v palestínskej enkláve a USA ju nevetovali.



Izraelská strana navrhla posunúť rokovania na pondelok, uviedla stanica CNN s odvolaním sa na predstaviteľov americkej vlády. Situácia je však komplikovaná, pretože izraelská vláda musí do nedele pripraviť návrh nového zákona o povinnej vojenskej službe ultraortdoxných židovských mužov, píše DPA. Vlani sa skončila platnosť zákona, ktorý im umožňoval výnimku. Zavedené bolo dočasné opatrenie, ktoré je platné len do nedele.



Zatiaľ nie je známe, či izraelská delegácia bude môcť odcestovať do USA, keď je na stole táto vnútropolitická téma, píše CNN. Americkí predstavitelia uviedli, že presný dátum návštevy ešte nebol určený.



BR OSN v pondelok po prvýkrát od začiatku vojny v Pásme Gazy schválila rezolúciu, ktorou vyzvala na prímerie v palestínskej enkláve. Spojené štáty, ktoré sú spojencom Izraela a predchádzajúce návrhy vetovali, sa zdržali hlasovania. Netanjahu po schválení rezolúcie oznámil zrušenie cesty izraelskej delegácie na vysokej úrovni do Washingtonu.