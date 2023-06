Médiá:Ak by Maďarsku odobrali predsedníctvo EÚ, nahralo by to Orbánovi

Budapešť 6. júna (TASR) - Ak by Maďarsku odobrali predsedníctvo v Rade Európskej únie, hralo by to do karát premiéra Viktora Orbána, ktorý vo svojej krajine vybudoval prakticky samovládu. Uvádza sa to v komentári agentúry Bloomberg, na ktorý v utorok upozornil server mandiner.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ak bude EÚ pokračovať v začatej ceste a bude napríklad trvať na uznesení, v ktorom je Maďarsko označené za nespôsobilé na predsedníctvo Únie, zahrá to do karát populistom, ktorí takto ľahko nájdu obvinenia voči Bruselu, uvádza autor analýzy Bloombergu Andreas Kluth.



Správnou cestou by podľa neho boli transparentné a demokratické protesty, domnieva sa autor, ktorý v tejto súvislosti pripomenul víkendové protesty za slobodu v Poľsku. Ústrednou postavou udalostí vo Varšave je Donald Tusk, ktorého sa vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) snaží vykresliť ako agenta Kremľa.



"Je otázne, čo sa dá robiť, keď politici poháňaní autoritárskymi túžbami ničia demokratické normy. Maďarský príklad však neposkytuje riešenie, pretože počas 13-ročnej Orbánovej vlády sa totiž nevyvinul v spoločnosti takmer žiadny odpor," poznamenal Kluth.



Európsky parlament (EP) 1. júna vyjadril vážne obavy v súvislosti s vývojom v Maďarsku vzhľadom na nadchádzajúce maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2024. Europoslancov znepokojuje stav hodnôt EÚ v Maďarsku, ktorý sa zhoršuje v dôsledku "úmyselného a systematického úsilia vlády" aj napriek tomu, že EP aktivoval mechanizmus podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.



Ide najmä o prijímanie zákonov bez dostatočnej parlamentnej kontroly a verejných konzultácií, zneužívania stavu ohrozenia, ochrany oznamovateľov s cieľom oslabiť práva LGBTIQ+ osôb a slobody prejavu a porušovania sociálnych a pracovných práv učiteľov.















(spravodajca TASR Ladislav Vallach)