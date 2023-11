Médiá:Čína a USA sa dohodli na rozhovoroch o kontrole jadrových zbraní

Washington 2. novembra (TASR) - Čína a Spojené štáty budú na budúci týždeň rokovať o kontrole jadrových zbraní. Pôjde o prvé takéto rozhovory od pôsobenia Baracka Obamu v úrade prezidenta USA. TASR správu prevzala vo štvrtok z webovej stránky agentúry Reuters.



Rozhovory majú v pondelok 6. novembra viesť Mallory Stewartová z amerického ministerstva zahraničných vecí a Sun Siao-po z oddelenia na kontrolu zbraní čínskeho ministerstva zahraničných vecí, píše Reuters s odvolaním sa na americký denník Wall Street Journal (WSJ). Cieľom rokovaní je podľa tohto denníka vyhnúť sa nebezpečným pretekom v zbrojení medzi USA, Čínou a Ruskom.



Americký rezort diplomacie a ani čínske veľvyslanectvo vo Washingtone na žiadosť Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.



Rokovanie o kontrole jadrových zbraní sa uskutoční pred avizovaným stretnutím amerického prezidenta Joea Bidena s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v novembri v San Franciscu. Predstaviteľ americkej vlády však v utorok pre Reuters uviedol, že je ešte potrebné dohodnúť dôležité podrobnosti.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan ešte v roku 2021 povedal, že prezidenti Číny a USA sa dohodli na postupe v oblasti rokovaní o strategickej stabilite. Reagoval tým na obavy Washingtonu v spojitosti so zvyšovaním počtu jadrových hlavíc v Číne, píše Reuters. Biely dom však krátko na to uviedol, že rokovania nebudú pripomínať oficiálny rozhovory o obmedzení zbraní, aké USA viedli s Ruskom.



Čína má viac než 500 funkčných jadrových hlavíc a do roka 2030 ich podľa Pentagónu bude mať viac než 1000. Peking však už dlhodobo tvrdí, že USA majú oveľa väčší jadrový arzenál.



Napätie medzi USA a Čínou sa vystupňovalo vo februári, keď Washington obvinil Peking zo špionáže po zostrelení podozrivého čínskeho balóna.



Spojené štáty sa neskôr pokúsili zlepšiť vzájomné vzťahy a Čínu navštívilo viacero amerických predstaviteľov vrátane šéfa diplomacie Antonyho Blinkena.