Médiá:Európske krajiny rokujú s Iránom o prechode Hormuzským prielivom
Teherán 16. mája (TASR) - Iránska štátna televízia v sobotu oznámila, že európske štáty komunikujú s Teheránom o lodnej preprave v Hormuzskom prielive v snahe získať povolenie na prechod. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Po tom, čo (prielivom) preplávali lode z východnej Ázie, najmä Číny a Japonska, sme dnes dostali informácie, ktoré naznačujú, že Európania takisto začali rokovania s námorníctvom Revolučných gárd (IRGC)“, aby získali povolenie na prechod, uviedla televízia.
Teherán do veľkej miery uzavrel Hormuzský prieliv v nadväznosti na americké a izraelské útoky z 28. februára, ktorými sa začala vojna na Blízkom východe. Spojené štáty neskôr takisto uvalili blokádu na iránske prístavy.
Irán v uplynulých dňoch povolil prechod desiatkam lodí „po dohode o iránskych riadiacich protokoloch“, uviedla vo vyhlásení Revolučná garda. Krajina už od začiatku vojny vyhlasovala, že námorná doprava v prielive sa „nevráti do predvojnového stavu“, a minulý mesiac oznámila, že získala aj prvé príjmy z mýta, ktoré zaviedla na vodnej ceste.
Predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí v sobotu oznámil, že Irán „už pripravil profesionálny mechanizmus na kontrolu dopravy“ cez prieliv a upresnil, že orgány ho „čoskoro predstavia“.
„Profitovať z toho budú iba komerčné plavidlá a strany, ktoré spolupracujú s Iránom,“ povedal Azízí a naznačil, že za niektoré služby bude krajina vyberať poplatky. Trasa zostane uzavretá pre tých, ktorí sú súčasťou tzv. „projektu slobody“, čím podľa AFP odkazoval na operáciu USA zameranú na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom.
