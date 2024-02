Médiá:Izrael sa obáva, že USA uznajú palestínsky štát bez jeho súhlasu

Tel Aviv 9. februára (TASR) - Izrael sa obáva, že USA by v rámci úsilia o riešenie konfliktu na úrovni dvoch štátov mohli uznať nezávislý palestínsky štát aj bez súhlasu Izraela. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na piatkové vydanie izraelského denníka Maariv.



Izrael podľa denníka pozoruje intenzívne aktivity americkej vlády s cieľom zjednotiť západný breh Jordánu a Pásmo Gazy pod spoločnou palestínskou vládou.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok ukončil svoju cestu po Blízkom východe. Maariv píše, že v Jeruzaleme rokoval aj o možnom uznaní palestínskeho štátu zo strany USA a ďalších krajín – aj bez predchádzajúcich rokovaní či súhlasu zo strany Izraela.



Predstavitelia Izraela sa podľa denníka obávajú, že pri reforme palestínskych samosprávnych úradov by mohli nastať "kozmetické zmeny". "Zásady, ktoré Izrael chce, sa nemenia," uviedol pre Maariv nemenovaný predstaviteľ vlády. Ide predovšetkým o zásadnú reformu škôl a zmenu učebných plánov s cieľom zaistiť, že palestínske úrady už viac nebudú nabádať k nenávisti voči Izraelu a terorizmu, velebiť teroristov a označovať ich za martýrov.



Riešenie na úrovni dvoch štátov predpokladá vznik nezávislého palestínskeho štátu, ktorý by existoval bok po boku s Izraelom, vysvetľuje DPA a pripomína, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu takéto riešenie odmieta.



Proti takejto možnosti je aj palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré od roku 2007 vládne v Pásme Gazy. Za posledné roky nenastal v oblasti dvojštátneho riešenia žiadny pokrok.



USA chcú, aby po ukončení vojny prevzala v tejto palestínskej enkláve moc Palestínska samospráva. Netanjahu však žiada, aby mal kontrolu nad pásmom aj naďalej Izrael, a tiež požaduje jeho demilitarizáciu.



Izrael okupuje západný breh Jordánu (Predjordánsko) od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území, ktoré si Palestínčania nárokujú ako súčasť svojho nezávislého štátu, žije približne 700.000 izraelských osadníkov. Izraelské osady sú na základe medzinárodného práva pokladané za nezákonne.



Palestínu ako nezávislý štát uznáva 139 členských krajín OSN, USA však medzi ne nepatria.