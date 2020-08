Mediálneho magnáta Jimmyho Laia prepustili na kauciu

Hongkong 11. augusta (TASR) - Hongkonský mediálny magnát Jimmy Lai, ktorého v pondelok zatkla polícia na základe nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti, bol v utorok prepustený na kauciu. Informovala o tom agentúra AFP.



Lai, ktorý patrí medzi popredné osobnosti hongkonského prodemokratického tábora, opustil hongkonskú policajnú stanicu zhruba o polnoci miestneho času (18.00 h SELČ).



Mediálneho magnáta zatkli okrem iného pre obvinenie z tajnej dohody so zahraničnými silami - ide o jeden z novozavedených trestných činov zavedených v rámci zákona o národnej bezpečnosti.



V rámci prejavu solidarity so zatknutým Jimmym Laiom si Hongkončania v utorok hromadne kupovali utorkové vydanie jeho denníka Apple Daily. Noviny tvrdia, že namiesto obvyklých 70.000 výtlačkov vyšli 550-tisícovom náklade.



Laiovo zatknutie taktiež vyvolalo hromadný nákup akcií jeho mediálnej skupiny a ich hodnota vzrástla za jeden deň o 1000 percent.



Zásahy proti prodemokratickým aktivistom v Hongkongu sa vystupňovali sa od konca júna, keď Čína uviedla do platnosti nový zákon o národnej bezpečnosti. Tieto zásahy vyvolali znepokojenie na Západe a obavy o osud miliónov ľudí, ktorí vlani protestovali proti rastúcemu vplyvu Číny na poloautómnom území Hongkongu.



Kontroverzne prijímaný čínsky zákon umožňuje stíhanie osôb za rozsiahle spektrum aktivít údajne smerujúcich k odtrhnutiu Hongkongu od Číny. Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.



Podľa kritikov zákon obmedzuje doterajšie slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal osobitnou administratívnou oblasťou Číny na základe princípu "jedna krajina, dva systémy".