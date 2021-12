Mediálneho magnáta Jimmyho Laia usvedčili z nelegálneho zhromažďovania

Hongkong 9. decembra (TASR) - Hongkonský súd vo štvrtok usvedčil väzneného mediálneho magnáta Jimmyho Laia z nepovoleného zhromažďovania v súvislosti s jeho účasťou na spomienke na obete násilného potlačenia prodemokratických demonštrácií na pekinskom Námestí Nebeského pokoja (Tchien-an-men) z roku 1989. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.



Majiteľ medzičasom zrušeného populárneho denníka Apple Daily bol uznaný za vinného aj napriek tomu, že sa bol uvedenom podujatí zo 4. júna 2020 len približne 15 minút a nepredniesol na ňom žiadnu reč.



Spolu so 74-ročným Laiom usvedčili z rovnakého trestného činu aj spoluorganizátorku spomienky - prominentnú právničku Chow Hang Tung a novinárku Gwyneth Ho. Výšku trestu súd oznámi 13. decembra.



V Hongkongu, osobitnej administratívnej oblasti Číny, sa každoročne v júni konala sviečková manifestácia na pamiatku obetí masakry na Tchien-an-men z júna 1989. Išlo o jediné takéto podujatie pripomínajúce tieto udalosti v celej Číne.



Vlani v júni však hongkonská polícia po prvý raz konanie sviečkovej manifestácie zakázala, čo zdôvodnila opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Podľa kritikov však išlo o súčasť rozsiahlych zásahov voči prodemokratickej opozícií po vlne masových protivládnych protestov z roku 2019.



Na vlaňajšej spomienke sa 4. júna napriek úradnému zákazu zúčastnili tisíce ľudí.



Polícia neskôr zatkla viac než dve desiatky aktivistov vrátane jej organizátorov, voči ktorým boli vznesené obvinenia z nepovoleného zhromažďovania. Šestnástich z nich už odsúdili k trestu odňatia slobody v trvaní od štyroch do desiatich rokov.



V Hongkongu platí od vlaňajšieho júna kontroverzný bezpečnostný zákon, ktorý kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie. Na základe tohto zákona už v Hongkongu zatkli viac než 100 ľudí.