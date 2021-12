Mediálny magnát Jimmy Lai si vypočul ďalšie obvinenia z poburovania

Hongkong 28. decembra (TASR) - Hongkonský mediálny magnát Jimmy Lai si na utorkovom súdnom pojednávaní vypočul ďalšie obvinenie na základe kontroverzného zákona o národnej bezpečnosti. Prokurátor voči Laiovi vzniesol žalobu pre publikovanie protištátneho obsahu, informovala agentúra Reuters.



Obžaloba viní Laia z tlače, zverejňovania, predaja a distribúcie "poburujúcich publikácií" v období od apríla 2019 do 24. júna 2021. Laiove publikácie mohli podľa prokurátora "vyvolávať nenávisť alebo pohŕdanie alebo vzbudzovať nespokojnosť" voči hongkonskej a čínskej vláde, uvádza sa v súdny dokumentoch.



Okrem 74-ročného zakladateľa donedávna jedných z najčítanejších hongkonských novín Apple Daily sa pred súd postavili aj šiesti jeho kolegovia, voči ktorým boli vznesené rovnaké obvinenia. Zároveň si však vypočuli aj obžalobu z tajnej spolupráce s cudzou mocnosťou alebo so zahraničnými aktérmi.



Súd v tejto veci opäť zasadne 24. februára, všetci obvinení dovtedy zotrvajú vo väzbe.



Lai, ktorý je vo väzbe už vyše roka, bol začiatkom decembra usvedčený z nepovoleného zhromažďovania, za čo mu súd udelil trest odňatia slobody vo výške 13 mesiacov.



Redakcia denníka Apple Daily ukončila svoju činnosť v júni po tom, čo hongkonská polícia vykonala v budove raziu a zadržala viacerých jeho zamestnancov.



V Hongkongu platí od vlaňajšieho júna kontroverzný bezpečnostný zákon, ktorý kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.



Na základe tohto zákona bolo obvinených už vyše 60 ľudí vrátane niektorých najznámejších hongkonských prodemokratických aktivistov, pričom väčšina z nich sa nachádza vo väzbe, kde čakajú na súdny proces. Čína tvrdí, že zákon bol potrebný na obnovenie stability Hongkongu po rozsiahlych protestoch z roku 2019. Podľa kritikov však táto právna norma premieňa donedávna relatívne slobodný Hongkong podľa vzoru autoritárskej komunistickej Číny.