ŠTVRTÝ ROZVOD: Mediálny magnát Murdoch sa rozvádza s herečkou Hallovou

Mediálny magnát Rupert Murdoch drží prvé vydanie nedeľných novín The Sun on Sunday, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York 22. júna (TASR) - Mediálny magnát Ruppert Murdoch a herečka Jerry Hallová sa rozvádzajú, informoval v stredu denník The New York Times s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.Dôvody ich rozhodnutia nie sú zatiaľ známe. Murdochov hovorca Bryce Tom odmietol záležitosť komentovať.Murdoch sa s bývalou supermodelkou Hallovou (65), expartnerkou frontmana Rolling Stones Micka Jaggera, zosobášil počas nenápadnej ceremónie v centre Londýna v marci 2016.Pre 91-ročného Murdocha, šéfa spoločnosti Fox Corporation, to bude už štvrtý rozvod. Ukončenie manželstva pravdepodobne neovplyvní vlastnícku štruktúru podnikov, v ktorých má podiely. Medzi ne patrí okrem spoločnosti Fox Corporation aj mediálny koncern News Corporation.Murdoch spoločnosti kontroluje prostredníctvom rodinného trustu. Z predchádzajúcich manželstiev má šesť detí.