Mediálny magnát Rupert Murdoch má 95 rokov
Rupert Murdoch sa narodil 11. marca 1931 v Melbourne v Austrálii v rodine významného vojnového novinára Sira Keitha Murdocha.
Melbourne/Bratislava 11. marca (TASR) - Pod jeho mediálnu spoločnosť patria denníky The Sun, The Times, New York Post či Wall Street Journal alebo známy spravodajský televízny kanál Fox News. Rupert Murdoch pri rozvoji svojho mediálneho impéria využíval bulvár, zábavu či vyhrotené emócie. Vďaka úspešných titulom sa zaradil medzi najvplyvnejších a najbohatších ľudí na svete. V stredu 11. marca bude mať americko-austrálsky mediálny podnikateľ 95 rokov
Tešil sa obľube britskej premiérky Margaret Thatcherovej a mal blízko k britským premiérom Tonymu Blairovi, Davidovi Cameronovi alebo Gordonovi Brownovi. Vzhľadom na rozsiahle bohatstvo a vplyv na politiku ho označujú aj za oligarchu. V roku 2023 prenechal riadenie mediálneho holdingu najstaršiemu synovi Lachlanovi Murdochovi.
Rupert Murdoch sa narodil 11. marca 1931 v Melbourne v Austrálii v rodine významného vojnového novinára Sira Keitha Murdocha. Budúci mediálny magnát študoval politológiu, ekonómiu a filozofiu na Worcester College v Oxforde, kde dosiahol magisterský titul. Ako vysokoškolský študent paradoxne výrazne koketoval s ľavicovými ideami, dokonca si vyslúžil prezývku „Červený Rupert“ a na internátnej izbe mal údajne bustu Lenina.
Po skončení štúdia sa v roku 1953 zamestnal ako redaktor v londýnskom denníku Daily Express, kde získal praktické skúsenosti, čo malo veľký vplyv na jeho neskoršiu kariéru vydavateľa. O rok neskôr sa vrátil do Austrálie, aby prevzal riadenie nad regionálnymi denníkmi Sunday Mail a The News, ktoré zdedil po otcovi.
Oba denníky zakrátko premenil na noviny, v ktorých prevládali bulvárne informácie dotýkajúce sa aj sexuálnych škandálov, pričom sa traduje, že sám vymýšľal a písal chytľavé titulky správ. Náklad týchto denníkov prudko vzrástol a Murdoch postupne skupoval ďalšie regionálne austrálske denníky v Sydney, Perthe, Melbourne či v Brisbane, pričom v roku 1964 založil aj celoštátny denník Australian. Jeho stratégia spočívala v tom, že skúpil krachujúce denníky, ktoré následne zmenil na bulvárne médiá, vďaka čomu im vzrástol náklad a zisk.
Koncom 60. rokov minulého storočia prekročil Murdoch hranice Austrálie a vstúpil na britský mediálny trh. Ovládol britské nedeľné noviny News of the World, v tom čase noviny s najväčším nákladom v anglickom jazyku na svete. Odkúpil aj denník The Sun, ktorý tiež premenil na najčítanejší bulvár v Británii. Ovládol však aj niekoľko rešpektovaných a mienkotvorných titulov, napríklad The Times či Sunday Times, ktoré kúpil v roku 1981.
V 70. rokoch minulého storočia vstúpil aj na americký trh, keď v roku 1973 kúpil dva denníky zo San Antonia v Texase, z ktorých jeden – San Antonio News (neskôr Express-News) – výrazne zbulvarizoval a premenil na najpredávanejší denník v meste. V roku 1974 sa presťahoval do USA a začal vydávať bulvárny denník Star a o dva roky neskôr kúpil denník New York Post, obe v druhej polovici 80. rokov so ziskom predal.
Koncom 70. rokov založil mediálny holding – spoločnosť News Corporation, známej aj ako News Corp. Do jej portfólia patrili denníky Boston Herald American, Chicago Sun-Times, New York City Village Voice, alebo časopis New York. V 80. a 90. rokoch získal väčšinové podiely aj v ďalších mediálnych spoločnostiach, ktoré zahŕňali rozhlasové a televízne stanice, ako aj filmové a nahrávacie spoločnosti a knižné vydavateľstvá. News Corporation zakúpila aj hollywoodske štúdio 20th Century Fox a neskôr tiež práva na televízne vysielanie. V roku 1985 získal americké občianstvo.
Začiatkom 90. rokov sa Murdoch posunul na ázijský trh, keď v roku 1993 kúpil celoázijskú televíznu službu Star TV so sídlom v Hongkongu. V snahe rozšíriť svoj vplyv na americkom televíznom trhu spustil v roku 1996 televízny spravodajský a politický kanál Fox News, ktorý si postupne získal veľký vplyv.
V roku 2005 kúpil sociálnu sieť MySpace, ale tá nedokázala konkurovať iným sociálnym sieťam ako napríklad Facebook. O dva roky neskôr sa mu podarilo získať Dow Jones & Company, vydavateľa časopisu The Wall Street Journal, a to za 5,6 miliardy dolárov.
Murdochovo mediálne impérium čelilo v roku 2011 veľkému škandálu, ktorý sa týkal novín News of the World. Redaktorov novín obvinili z nezákonného a neetického správania, najmä hackovania mobilných telefónov patriacich celebritám, obetiam vrážd a britským vojakom padlým vo vojne v Afganistane. Vydávanie novín po zverejnení aféry napokon Murdoch ukončil.
V júni 2013 sa spoločnosť News Corporation rozdelila na tlačovú divíziu a televíznu a mediálnu divíziu. Tlačová divízia vystupovala naďalej pod názvom News Corporation. Televízna a mediálna divízia sa stala oveľa väčším a výnosnejším konglomerátom s názvom 21st Century Fox.
Spoločnosť 21st Century Fox sa v roku 2017 dohodla na predaji väčšiny svojich filmových a televíznych aktív americkému koncernu The Walt Disney Company. Predajná suma dosiahla 71,3 miliardy dolárov (62,8 mld. eur). Murdoch si ponechal televíziu Fox News a ďalšie televízne kanály, ktoré sa stali súčasťou novovzniknutej spoločnosti Fox Corporation.
V septembri 2025 došlo medzi členmi rodiny Murdochovcov k dohode, ktorá zabezpečila, že Lachlan Murdoch bude mať po smrti Ruperta Murdocha kontrolu nad kľúčovými médiami rodiny. Dohoda zabezpečuje Lachlanovi kontrolu nad mediálnym impériom minimálne do roku 2050.
Rupert Murdoch, otec šiestich detí a starý otec 13 vnúčat, sa niekoľkokrát oženil a rozviedol. Medzi jeho manželky patrila aj modelka a herečka Jerry Hallová, expartnerka Micka Jaggera, lídra legendárnej skupiny The Rolling Stones. V roku 2024 sa mediálny magnát vo veku 93 rokov piatykrát oženil - so 67-ročnou Elenou Žukovou, bývalou svokrou ruského oligarchu Romana Abramoviča.
