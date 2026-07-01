Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. júl 2026Meniny má Diana
< sekcia Zahraničie

Medián: Tisza má medzi rozhodnutými voličmi 73-percentnú podporu

.
Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

V kategórii všetkých voličov podporuje Tiszu 60 percent a Fidesz-KDNP 18 percent Maďarov, pričom Tisza stratila za mesiac jeden percentuálny bod a Fidesz-KDNP tri percentuálne body.

Autor TASR
Budapešť 1. júla (TASR) – Rozdiel medzi popularitou maďarskej vládnej strany Tisza a opozičným blokom Fidesz–KDNP sa prehĺbil. Vyplýva to z júnového prieskumu verejnej mienky, ktorý pre týždenník HVG uskutočnil inštitút Medián, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa prieskumu podpora Tiszy stúpla v kategórii rozhodnutých voličov za mesiac zo 70 na 73 percentuálnych bodov a popularita opozičného bloku Fidesz-KDNP oproti májovému prieskumu klesla z 23 na 21 percentuálnych bodov.

V kategórii všetkých voličov podporuje Tiszu 60 percent a Fidesz-KDNP 18 percent Maďarov, pričom Tisza stratila za mesiac jeden percentuálny bod a Fidesz-KDNP tri percentuálne body.

Až 67 percent respondentov vyjadrilo názor, že vývoj krajiny po aprílových parlamentných voľbách, v ktorých po 16 rokoch nepretržitého vládnutia utrpel blok Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána zdrvujúcu porážku, sa uberá dobrým smerom.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa slovenská režisérka a scenáristka

VIDEO: Štát poskytne úľavy výmenou za reštart výroby v Slovalcu

SR preberá predsedníctvo vo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ

Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla