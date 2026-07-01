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Medián: Tisza má medzi rozhodnutými voličmi 73-percentnú podporu
V kategórii všetkých voličov podporuje Tiszu 60 percent a Fidesz-KDNP 18 percent Maďarov, pričom Tisza stratila za mesiac jeden percentuálny bod a Fidesz-KDNP tri percentuálne body.
Autor TASR
Budapešť 1. júla (TASR) – Rozdiel medzi popularitou maďarskej vládnej strany Tisza a opozičným blokom Fidesz–KDNP sa prehĺbil. Vyplýva to z júnového prieskumu verejnej mienky, ktorý pre týždenník HVG uskutočnil inštitút Medián, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa prieskumu podpora Tiszy stúpla v kategórii rozhodnutých voličov za mesiac zo 70 na 73 percentuálnych bodov a popularita opozičného bloku Fidesz-KDNP oproti májovému prieskumu klesla z 23 na 21 percentuálnych bodov.
V kategórii všetkých voličov podporuje Tiszu 60 percent a Fidesz-KDNP 18 percent Maďarov, pričom Tisza stratila za mesiac jeden percentuálny bod a Fidesz-KDNP tri percentuálne body.
Až 67 percent respondentov vyjadrilo názor, že vývoj krajiny po aprílových parlamentných voľbách, v ktorých po 16 rokoch nepretržitého vládnutia utrpel blok Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána zdrvujúcu porážku, sa uberá dobrým smerom.
Podľa prieskumu podpora Tiszy stúpla v kategórii rozhodnutých voličov za mesiac zo 70 na 73 percentuálnych bodov a popularita opozičného bloku Fidesz-KDNP oproti májovému prieskumu klesla z 23 na 21 percentuálnych bodov.
V kategórii všetkých voličov podporuje Tiszu 60 percent a Fidesz-KDNP 18 percent Maďarov, pričom Tisza stratila za mesiac jeden percentuálny bod a Fidesz-KDNP tri percentuálne body.
Až 67 percent respondentov vyjadrilo názor, že vývoj krajiny po aprílových parlamentných voľbách, v ktorých po 16 rokoch nepretržitého vládnutia utrpel blok Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána zdrvujúcu porážku, sa uberá dobrým smerom.