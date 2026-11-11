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Médiá:Nová éra v Budapešti neprinesie pre Berlín jednoduchého partnera
Nemecký kancelár otázku rozpočtu EÚ priamo spája s financovaním pomoci pre Ukrajinu.
Autor TASR
Budapešť/Berlín 11. novembra (TASR) - Nová éra v Budapešti po zmene v aprílových parlamentných voľbách neprinesie pre Nemecko vo všetkom „jednoduchého partnera“. Vyplýva to z analýz denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ku stretnutiu nemeckého kancelára Friedricha Merza s Petrom Magyarom. S odvolaním sa na server novekedes.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok prijal maďarského premiéra Pétera Magyara. Merz počas rozhovorov podľa informácií FAZ jasne deklaroval, že očakávaný budúcoročný deficit vo financovaní Európskej únie vo výške približne 70 miliárd eur musia férovým spôsobom spolufinancovať všetky členské štáty vrátane Maďarska.
Nemecký kancelár otázku rozpočtu EÚ priamo spája s financovaním pomoci pre Ukrajinu. Magyar sa k tomuto postoju vyjadril diplomaticky a podľa denníka FAZ uviedol, že takýto prístup nepovažuje bezpodmienečne za správny smer.
Nemecké médiá si všímajú, že hoci po zmene vlády v Budapešti nastala nová éra, bilaterálne rokovania narážajú na zložité témy, akými sú rozpočet Únie či podpora brániacej sa Ukrajiny.
FAZ sa vo svojom spravodajstve podrobne venuje aj vývoju okolo predstaviteľov bývalého maďarského vládneho kabinetu. Okrem iného informoval o zatknutí Árona Orbána, mladšieho brata expremiéra Viktora Orbána. Nová maďarská vláda zároveň podľa nemeckých médií začína s preverovaním predchádzajúceho systému klientelizmu a sprístupňuje aj spisy bývalej štátnej bezpečnosti.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok prijal maďarského premiéra Pétera Magyara. Merz počas rozhovorov podľa informácií FAZ jasne deklaroval, že očakávaný budúcoročný deficit vo financovaní Európskej únie vo výške približne 70 miliárd eur musia férovým spôsobom spolufinancovať všetky členské štáty vrátane Maďarska.
Nemecký kancelár otázku rozpočtu EÚ priamo spája s financovaním pomoci pre Ukrajinu. Magyar sa k tomuto postoju vyjadril diplomaticky a podľa denníka FAZ uviedol, že takýto prístup nepovažuje bezpodmienečne za správny smer.
Nemecké médiá si všímajú, že hoci po zmene vlády v Budapešti nastala nová éra, bilaterálne rokovania narážajú na zložité témy, akými sú rozpočet Únie či podpora brániacej sa Ukrajiny.
FAZ sa vo svojom spravodajstve podrobne venuje aj vývoju okolo predstaviteľov bývalého maďarského vládneho kabinetu. Okrem iného informoval o zatknutí Árona Orbána, mladšieho brata expremiéra Viktora Orbána. Nová maďarská vláda zároveň podľa nemeckých médií začína s preverovaním predchádzajúceho systému klientelizmu a sprístupňuje aj spisy bývalej štátnej bezpečnosti.