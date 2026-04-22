< sekcia Zahraničie
Médiá:Trump chce dať Iránu 5 dní na predloženie návrhu na koniec vojny
Americký denník New York Post v stredu s odvolaním sa na anonymné pakistanské zdroje a Trumpa napísal, že druhé kolo americko-iránskych rokovaní by sa mohlo uskutočniť počas najbližších troch dní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 22. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje dať iránskemu vedeniu len tri až päť dní na predloženie jednotného návrhu na ukončenie vojny. Informáciu priniesli v stredu spravodajský portál Axios a televízia Fox News s odvolaním sa na anonymné zdroje, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
Americký denník New York Post v stredu s odvolaním sa na anonymné pakistanské zdroje a Trumpa napísal, že druhé kolo americko-iránskych rokovaní by sa mohlo uskutočniť počas najbližších troch dní.
Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
Americký denník New York Post v stredu s odvolaním sa na anonymné pakistanské zdroje a Trumpa napísal, že druhé kolo americko-iránskych rokovaní by sa mohlo uskutočniť počas najbližších troch dní.