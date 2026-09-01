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Mediazona: Na Ukrajine zomrelo najmenej 242.747 ruských vojakov
Priemerný vek zabitých zo zoznamu je 38 rokov, čo je o 13 rokov viac ako v prvých mesiacoch invázie v roku 2022.
Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Ruská redakcia BBC spolu s nezávislým portálom Mediazona a tímom dobrovoľníkov identifikovali ku koncu augusta mená 242.747 ruských vojakov, ktorí zahynuli od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu. Päťdesiatšesť percent z nich tvorili dobrovoľníci, branci a amnestovaní trestanci, ktorí na začiatku vojny vo februári 2022 nemali žiadne spojenie s armádou, píše TASR.
Priemerný vek zabitých zo zoznamu je 38 rokov, čo je o 13 rokov viac ako v prvých mesiacoch invázie v roku 2022. Dobrovoľníci sú zároveň najstaršou kategóriou obetí - najvyššia úmrtnosť bola vo vekovej kategórii 42 – 45 rokov a zahynulo tiež 2776 vojakov nad 60 rokov. Mužov mladších ako 24 rokov bolo 6435.
Toto vekové rozdelenie odráža náborový mechanizmus ruskej armády. Po politicky bolestivej čiastočnej mobilizácii v septembri 2022 sa velenie armády začalo spoliehať na decentralizovaný nábor zmluvných vojakov v regiónoch za hotovostné platby. Až doteraz dlhodobo umožňoval kompenzovať straty na bojisku bez vyhlásenia novej vlny mobilizácie.
Západní predstavitelia sa podľa denníka The Guardian domnievajú, že ďalšia mobilizácia by bola veľkým rizikom pre ruskú spoločnosť. Tvrdia, že na jeseň 2022 opustilo krajinu približne milión Rusov, často vysokokvalifikovaných, a vrátila sa z nich menej ako polovica.
Dobrovoľníci teraz tvoria 36 percent všetkých potvrdených obetí. Väzni tvoria 11 percent všetkých úmrtí, v roku 2023 bol každý piaty zabitý vojak naverbovaný z trestaneckých kolónií, vyplýva zo zoznamu portálu Madiazona.
Od roku 2024 môže podpísať zmluvu s ministerstvom obrany obvinený alebo obžalovaný ešte pred súdnym procesom a vyhnúť sa tým hroziacemu väzeniu. V štatistike sa počítajú ako dobrovoľníci, pretože v čase podpísania zmluvy neboli odsúdení ani vo výkone trestu.
Zoznam mien mŕtvych je založený na verejne dostupných údajoch a skutočný počet obetí bude vyšší. Mediazona sa pri sčítavaní ruských strát snaží určiť vojenské hodnosti padlých a vedie samostatný zoznam dôstojníkov s hodnosťou podplukovník a vyššou. Doteraz zomrelo 7596 dôstojníkov, z nich 15 generálov.
Zobrazuje tiež rozloženie obetí podľa pôvodu z jednotlivých regiónov. Rovnako ako Rusko svoje vojenské straty oficiálne nehlási ani Ukrajina.
Priemerný vek zabitých zo zoznamu je 38 rokov, čo je o 13 rokov viac ako v prvých mesiacoch invázie v roku 2022. Dobrovoľníci sú zároveň najstaršou kategóriou obetí - najvyššia úmrtnosť bola vo vekovej kategórii 42 – 45 rokov a zahynulo tiež 2776 vojakov nad 60 rokov. Mužov mladších ako 24 rokov bolo 6435.
Toto vekové rozdelenie odráža náborový mechanizmus ruskej armády. Po politicky bolestivej čiastočnej mobilizácii v septembri 2022 sa velenie armády začalo spoliehať na decentralizovaný nábor zmluvných vojakov v regiónoch za hotovostné platby. Až doteraz dlhodobo umožňoval kompenzovať straty na bojisku bez vyhlásenia novej vlny mobilizácie.
Západní predstavitelia sa podľa denníka The Guardian domnievajú, že ďalšia mobilizácia by bola veľkým rizikom pre ruskú spoločnosť. Tvrdia, že na jeseň 2022 opustilo krajinu približne milión Rusov, často vysokokvalifikovaných, a vrátila sa z nich menej ako polovica.
Dobrovoľníci teraz tvoria 36 percent všetkých potvrdených obetí. Väzni tvoria 11 percent všetkých úmrtí, v roku 2023 bol každý piaty zabitý vojak naverbovaný z trestaneckých kolónií, vyplýva zo zoznamu portálu Madiazona.
Od roku 2024 môže podpísať zmluvu s ministerstvom obrany obvinený alebo obžalovaný ešte pred súdnym procesom a vyhnúť sa tým hroziacemu väzeniu. V štatistike sa počítajú ako dobrovoľníci, pretože v čase podpísania zmluvy neboli odsúdení ani vo výkone trestu.
Zoznam mien mŕtvych je založený na verejne dostupných údajoch a skutočný počet obetí bude vyšší. Mediazona sa pri sčítavaní ruských strát snaží určiť vojenské hodnosti padlých a vedie samostatný zoznam dôstojníkov s hodnosťou podplukovník a vyššou. Doteraz zomrelo 7596 dôstojníkov, z nich 15 generálov.
Zobrazuje tiež rozloženie obetí podľa pôvodu z jednotlivých regiónov. Rovnako ako Rusko svoje vojenské straty oficiálne nehlási ani Ukrajina.