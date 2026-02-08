< sekcia Zahraničie
Medicínskeho vedca v Rusku obvinili z vlastizrady za vedecký článok
Činnosť Arktickej rady bola pozastavená krátko po februári 2022, keď prezident Vladimir Putin spustil plnoformátovú inváziu na Ukrajinu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 8. februára (TASR) - Ruského vedca a lekára úrady zatkli a obvinili z vlastizrady pre vedecký článok, ktorého informácie údajne mohla použiť nórska spravodajská služba. Alexej Dudarev obvinenie odmieta. O prípade píše exilová Nezavisimaja Gazeta Europe s odvolaním sa na telegramový kanál Prvé oddelenie, projekt na ochranu ľudských práv, informuje TASR.
Alexej Dudarev pôsobí v Severozápadnom vedeckom centre Rospotrebnadzoru (štátny úrad, ktorý dohliada na ochranu zdravia obyvateľstva a práva spotrebiteľov) v Petrohrade. Zadržali ho 14. januára cestou do práce, potom mu prehľadali byt a na dva mesiace umiestnili do vyšetrovacej väzby.
Dudarev sa špecializuje na zdravie neruských etnických menšín na ruskom Ďalekom severe. Podľa jeho syna ako medicínsky vedec publikoval články v ruských aj medzinárodných vedeckých časopisoch a zúčastňoval sa na konferenciách po celom svete. Členovia rodiny uviedli, že nikdy nemal prístup k utajovaným informáciám.
Podľa Prvého oddelenia ide v jeho prípade o článok v medzinárodnom vedeckom časopise, ktorý vydáva Arktický monitorovací a hodnotiaci program (AMAP) so sídlom v Nórsku. AMAP je súčasť medzivládneho orgánu Arktická rada, ktorej členom je aj Rusko. Svoje zastúpenie v nej majú aj niektoré domorodé skupiny žijúce v Arktíde.
Činnosť Arktickej rady bola pozastavená krátko po februári 2022, keď prezident Vladimir Putin spustil plnoformátovú inváziu na Ukrajinu. Za takých okolností sa sedem ďalších arktických štátov (Kanada, Grónsko-Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko a USA) rozhodlo, že nemôžu s Ruskom spolupracovať.
Alexej Dudarev pôsobí v Severozápadnom vedeckom centre Rospotrebnadzoru (štátny úrad, ktorý dohliada na ochranu zdravia obyvateľstva a práva spotrebiteľov) v Petrohrade. Zadržali ho 14. januára cestou do práce, potom mu prehľadali byt a na dva mesiace umiestnili do vyšetrovacej väzby.
Dudarev sa špecializuje na zdravie neruských etnických menšín na ruskom Ďalekom severe. Podľa jeho syna ako medicínsky vedec publikoval články v ruských aj medzinárodných vedeckých časopisoch a zúčastňoval sa na konferenciách po celom svete. Členovia rodiny uviedli, že nikdy nemal prístup k utajovaným informáciám.
Podľa Prvého oddelenia ide v jeho prípade o článok v medzinárodnom vedeckom časopise, ktorý vydáva Arktický monitorovací a hodnotiaci program (AMAP) so sídlom v Nórsku. AMAP je súčasť medzivládneho orgánu Arktická rada, ktorej členom je aj Rusko. Svoje zastúpenie v nej majú aj niektoré domorodé skupiny žijúce v Arktíde.
Činnosť Arktickej rady bola pozastavená krátko po februári 2022, keď prezident Vladimir Putin spustil plnoformátovú inváziu na Ukrajinu. Za takých okolností sa sedem ďalších arktických štátov (Kanada, Grónsko-Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko a USA) rozhodlo, že nemôžu s Ruskom spolupracovať.