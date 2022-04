Vedúci ruskej delegácie: Na vrcholné stretnutie o Ukrajine je skoro

Členovia ukrajinskej delegácie, námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Mykola Tochyckyj (vľavo), ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov (druhý zľava), šéf ukrajinského parlamentného klubu vládnucej strany Sluha ľudu Davyd Arachamija (tretí zľava) , poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak (štvrtý zľava), členovia ruskej delegácie - ruský veľvyslanec v Bielorusku Boris Gryzlov (piaty sprava), poslanec ruskej štátnej Dumy Leonid Sluckij (štvrtý sprava), hlavný vyjednávač a poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij (tretí sprava), námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin (druhý sprava) a námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko počas rusko-ukrajinských mierových rozhovorov na bieloruskej strane Bielovežského pralesa - národného parku ležiaceho pri poľsko-bieloruských hraniciach 7. marca 2022, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 3. apríla (TASR) - Vedúci ruskej delegácie na rusko-ukrajinských rokovaniach Vladimir Medinskij sa domnieva, že na stretnutie na najvyššej úrovni je ešte priskoro.Vo svojom príspevku na platforme Telegram konštatoval, že ukrajinská strana sa stala realistickejšou v prístupe k otázkam spojeným s neutrálnym a nejadrovým štatútom Ukrajiny.Rozpracovaný návrh zmluvy však podľa neho nie je na pripravený tak, aby mohol byť predložený na summit na najvyššej úrovni.Medinskij reagoval na vyjadrenia predsedu ukrajinského parlamentu Davyda Arachamiju - vedúceho ukrajinskej delegácie na rokovaniach s Ruskom, ktorý v sobotu povedal, že Moskvasúhlasila s kľúčovými návrhmi Ukrajiny.Arachamija pripustil aj možnosť stretnutia prezidentov Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského v Turecku, avšak bez toho, aby povedal, kedy by to mohlo byť možné.Medinskij vo svojom príspevku na internete napísal, že nezdieľaukrajinských vyjednávačov o možnosti rozhovorov medzi prezidentmi.uviedol Medinskij, ktorý súčasne kritizoval, že diplomatické a vojenské rezorty Ukrajiny - podľa jeho názoru -Medinskij potvrdil, že rusko-ukrajinské rokovania pokračovali v piatok a na úrovni vedúcich delegácií a expertov i v sobotu. Ďalšie rokovania avizoval Medinskij na pondelok. Uskutočnia sa prostredníctvom videokonferencie.Podľa agentúry AFP Ukrajina na rokovaniach ponúkla, že sa vzdá svojich ašpirácií na vstup do NATO a vyhlási neutralitu, ak bude mať bezpečnostné záruky od západných krajín. Zaviazala by sa tiež, že na ukrajinskom území nebudú žiadne vojenské základne cudzích štátov.Kyjev tiež navrhol dočasne odložiť bokom otázku Krymu, anektovaného Ruskom v roku 2014, a dvoch entít v Donbase na východe Ukrajiny, ktoré Rusko uznalo za nezávislé štáty krátko pred svojou inváziou na Ukrajinu.Podľa Medinského tieto závery sú výsledkom nedávnych rokovaní v Istanbule. Dodal však, že presne toto Moskva žiadala a usilovala sa dosiahnuť od roku 2014.Medinskij súčasne uviedol, že pozícia Ruska k otázke Krymu a Donbasu