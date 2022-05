Medinskij: Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou pokračujú dištančne

Moskva 9. mája (TASR) - Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom zamerané na ukončenie ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu sa nezastavili, ale pokračujú na diaľku. V pondelok to uviedol vedúci ruskej delegácie na rusko-ukrajinských rokovaniach Vladimir Medinskij. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá citovala agentúru Interfax.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v apríli oznámil, že rokovania medzi Moskvou a Kyjevom sa zastavili. Medinskij však v ten istý deň uviedol, že hovoril so svojím ukrajinským náprotivkom.



Moskva obviňuje Kyjev z brzdenia rokovaní a podkopávania vzájomných rozhovorov správami o zverstvách ruskej armády na Ukrajine. Kremeľ opakovane poprel, že by počas svojej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine útočil na civilistov.



Delegácie Ruska a Ukrajiny sa naposledy fyzicky stretli 29. marca na mierových rokovaniach v Istanbule. Požiadavky Kremľa doposiaľ zahŕňali neutralitu Ukrajiny, nezávislosť dvoch samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky – a uznanie Krymu ako súčasti Ruskej federácie. Kyjev však odmieta vzdať sa častí svojho územia.