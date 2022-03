Medinskij: Ukrajina vyjadrila ochotu splniť základné požiadavky Ruska

Moskva 30. marca (TASR) - Vedúci ruskej vyjednávacej delegácie Vladimir Medinskij v stredu uviedol, že Ukrajina vyjadrila ochotu splniť základné požiadavky Moskvy. Zároveň však povedal, že pozícia Ruska v súvislosti s Donbasom a anexiou Krymského polostrova ostáva nezmenená. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Medinskij vo vysielaní ruskej televízie uviedol, že Ukrajina písomne vyjadrila ochotu vzdať sa svojich ambícií v súvislosti so vstupom do Severoatlantickej aliancie (NATO), zrieknuť sa jadrových a iných zbraní hromadného ničenia a zaviazala sa k fixácii bezblokového statusu a k tomu, že na jej území nebudú rozmiestnení zahraniční vojaci ani vojenské základne.



Ukrajina podľa Medinského tiež súhlasila s tým, že nebude organizovať vojenské cvičenia v spolupráci so zahraničnými armádami. Takéto cvičenia sa môžu konať len za súhlasu krajín, ktoré budú garantmi ukrajinskej bezpečnosti, a to vrátane Ruska.



"Ukrajina deklarovala svoju pripravenosť splniť tieto základne požiadavky, na ktorých Rusko v uplynulých rokoch trvalo. Ak budú tieto požiadavky splnené, tak bude eliminovaná hrozba vytvorenia predmostia NATO na území Ukrajiny," uviedol Medinskij.



"Toto je základ, význam a dôležitosť dokumentu, s ktorým Ukrajina na vysokej úrovni zatiaľ súhlasila.... Práca a rokovania však pokračujú," dodal Medinskij.



Vedúci ruskej vyjednávacej delegácie okrem toho uviedol, že Rusko bude aj naďalej naliehať na Kyjev, aby uznal stratu Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, ako i nezávislosť dvoch samozvaných republík ležiacich na východe Ukrajiny, ktoré tvoria región Donbase.



"Chcem zvlášť zdôrazniť, že pozícia našej krajiny v súvislostí s Krymom a Donbasom sa nezmenila," uviedol Medinskij.



Otázka Donbasu a Krymu je podľa Reuters hlavným problémom pre Ukrajinu, ktorá trvá na tom, že nespraví žiadne ústupky v súvislostí so svojou teritoriálnou celistvosťou.



Vedúci ruskej vyjednávacej delegácie prehovoril deň po tom, ako sa v tureckom Istanbule uskutočnili ukrajinsko-ruské rokovania, po ktorých Rusko uviedlo, že výrazne zníži svoju vojenskú aktivitu v blízkosti Kyjeva a mesta Černihiv na severe Ukrajiny s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru. Západné vlády, ako i vláda v Kyjeve sú však voči dodržaniu tohto ruského záväzku skeptické.