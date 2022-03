Medinskij: Ukrajina žiada Rusko o súhlas s jej možnosťou vstupu do EÚ

Istanbul 29. marca (TASR) - Vedúci ruskej vyjednávacej delegácie Vladimir Medinskij v utorok uviedol, že Ukrajina chce s Ruskom rokovať o možnosti svojho vstupu do Európskej únie za to, že urobí ústupky Moskve. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.



V ukrajinskom návrhu sa uvádza, že "Ruská federácia nenamieta proti snahám Ukrajiny v súvislosti so vstupom do Európskej únie", povedal Medinskij po poslednom kole ukrajinsko-ruských rokovaní, ktoré sa v utorok uskutočnili v tureckom Istanbule.



Kyjev podľa Medinského ponúkol výmenou perspektívu, že sa vzdá svojich nádejí na vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Tento návrh sa však nemá týkať Krymského polostrova a Luhanskej alebo Doneckej oblasti. Rusko totiž požaduje, aby boli uznané ako nezávislé krajiny, píše DPA.



Rusko po ukončení utorkových rokovaní v Turecku uviedlo, že zníži svoju vojenskú aktivitu v blízkosti dvoch ukrajinských miest – Kyjeva a Černihiva. Ruská delegácia okrem toho označila rokovania v Istanbule za "zmysluplné".



Medinskij však neskôr upozornil na to, že deeskalácia v súvislosti s Kyjevom a Černihivom neznamená prímerie.



"Toto nie je prímerie, ale naša snaha postupne dospieť k deeskalácii konfliktu aspoň v týchto oblastiach... Rozumieme, že v Kyjeve sú ľudia, ktorí musia prijímať rozhodnutia, preto nechceme toto mesto vystavovať ďalšiemu riziku," cituje vedúceho ruskej delegácie televízia CNN.



Rusko podľa Medinského spravilo "dva veľké kroky" smerom k mieru. Ukrajina podľa neho taktiež spravila krok vpred, keď predložila svoje požiadavky písomne. Ruský vyjednávač však dal najavo, že Moskva stále očakáva od Kyjeva viac ústupkov, píše DPA.