Medinskij: V zásadných témach na rokovaniach nedošlo k pokroku

Moskva 25. marca (TASR) - Rusko v piatok informovalo, že na rokovaniach s Ukrajinou nedošlo v hlavných politických otázkach k žiadnemu pokroku. Podľa agentúry AFP to novinárom oznámil vedúci ruskej delegácie, exminister kultúry Vladimir Medinskij, ktorý je poradcom ruského prezidenta Vladimira Putina.



Spresnil, že v menej dôležitých otázkach sa delegáciám darí zbližovať svoje pozície, ale v prípade dôležitých politických tém "sa prešľapuje na mieste".



Medinskij informoval, že rokovania sa prostredníctvom videokonferencií konali počas celého týždňa - od pondelka do piatka. Expertné skupiny rokujú častejšie, vedúci delegácií sa schádzajú dva- alebo trikrát do týždňa.



Ďalšie kolo rokovaní sa uskutoční v sobotu, potvrdil Medinskij.



Invázia ruských jednotiek na Ukrajinu sa začala 24. februára. Západ na ňu reagoval uvalením niekoľkých balíkov sankcií voči Rusku.