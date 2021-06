Meduza: Putina bude v Ženeve vítať petrohradský grafit s Navaľným

Ženeva 14. júna (TASR) - Švajčiarsky umelec Julien Baro namaľoval v uliciach Ženevy, kam 16. júna pricestuje ruský prezident Vladimir Putin na summit s prezidentom USA Joeom Bidenom, nástenný grafit s ruským politikom Alexejom Navaľným.



Ide o rovnaký sprejový obraz, aký sa v apríli objavil na rozvodnej skrini v jednom z parkov v Petrohrade, informoval v pondelok spravodajský portál Meduza.io.



Navaľnyj je na čierno-bielom sprejovom obraze usmiaty, pričom prsty svojich rúk má zložené do tvaru srdca. Vedľa jeho podobizne je nápis "Le héros de notre temps" (Hrdina našich čias).



V Petrohrade tento grafit - odlišujúci sa od ženevského len sloganom v ruštine - vydržal nepoškodený len štyri hodiny, potom ho pretretím okrovou farbou zlikvidovali zamestnanci technických služieb. Fotografia maľby sa však rýchlo šírila na sociálnych sieťach a dostala sa aj do médií.



Na druhý deň vyšlo najavo, že polícia jedného z petrohradských obvodov začala trestné stíhanie pre podozrenie z politického vandalizmu, za ktorý v Rusku hrozia tri roky väzenia. Vyšetrovaných bolo niekoľko osôb podozrivých z autorstva nasprejovanej maľby.



Ako poznamenala právnička Marija Beľajevová, ktorá zastupovala jedného z autorov, jej mandant počas výsluchu na polícii uviedol, že maľba nesúvisí s podnecovaním politickej ani ideologickej nenávisti, ale bola "činom vyjadrujúcim milosrdenstvo a súcit osobe, ktorá sa vrátila do svojej vlasti vediac, že ju pošlú do väzenia".



Začiatkom júna prokuratúra v Petrohrade zrušila rozhodnutie o začatí trestného konania v tomto prípade.



Súd v Moskve svojím rozhodnutím z 2. februára zmenil Navaľného podmienečný trest vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Na základe toho musí Navaľnyj stráviť vo väzení dva a pol roka.



Ako poznamenal denník The Telegraph, Putin bude v Ženeve zrejme musieť strpieť kritiku zo strany Bidena za kroky proti svojim politickým protivníkom v Rusku: ide najmä o väznenie Navaľného, zadržanie tisícov demonštrantov protestujúcich proti jeho uväzneniu a zaradenie Navaľným založených organizácií k extrémistickým - tento status majú v Rusku napríklad al-Káida či Islamský štát.