Navaľnyj tvrdí, že mu bránia v styku s právnym zástupcom

Moskva 13. septembra (TASR) - Väznenému ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému bránia pracovníci nápravnovýchovnej kolónie, v ktorej si odpykáva trest v kauze Yves Rocher, v styku s právnym zástupcom. V pondelok o tom informoval portál Meduza.io s odvolaním sa na oficiálny účet opozičného politika na sociálnej sieti Instagram.



"Strach Kremľa z 'Rozumného hlasovania' je tak veľký, že ma začali blokovať. Keď za mnou teraz príde právny zástupca, pustia ho (ku mne), ale čoskoro do miestnosti, v ktorej sa rozprávame cez sklenenú stenu, príde pracovník kolónie a povie, že stretnutie s právnym zástupcom 'narúša program dňa', a preruší ho... Je to nezákonné... Ale prečo? Kvôli vám všetkým. Celé dni vás presviedčam, aby ste 19. septembra vo voľbách pomocou 'Rozumného hlasovania' zničili Jednotné Rusko," píše sa v príspevku Navaľného na Instagrame. Ten zároveň dodal, že v čase, keď príspevok písal, očakával, že ho každú chvíľu prídu eskortovať.



Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) začala pred parlamentnými voľbami v Rusku blokovať webovú stránku projektu Rozumného hlasovania. Ako dôvod vtedy uviedli napojenie portálu na Navaľného Fond boja s korupciou (FBK), ktorý sa nachádza na ruskom zozname extrémistických a teroristických organizácií.



Neskôr, 10. septembra, si ruské ministerstvo zahraničných vecí pozvalo amerického veľvyslanca a oznámilo mu, že má dôkazy o tom, že americké firmy zasahujú do ruských volieb. Hovorkyňa rezortu diplomacie Marija Zacharovová vtedy uviedla, že Pentagón je prepojený na projekt Rozumného hlasovania.



Projekt tzv. Rozumného hlasovania vznikol v roku 2018 pred voľbami na post petrohradského gubernátora a do tamojšieho mestského zastupiteľstva. Ide o taktiku, v rámci ktorej sú voliči vyzývaní, aby hlasovali za kandidátov s najväčšou šancou poraziť nominantov prezidentskej strany Jednotné Rusko. Voliči si pritom "nemusia" vybrať iba kandidátov centristickej či liberálnej opozície.