Pred volebnými miestnosťami v Rusku sa tvoria dlhé rady voličov

Volič vo volebnej miestnosti v Moskve počas parlamentných volieb v Rusku v piatok 17. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 17. septembra (TASR) - V mnohých volebných miestnostiach v Rusku, kde prebieha hlasovanie v rámci prvého dňa parlamentných volieb, sa v piatok dopoludnia vytvárali. Informoval o tom spravodajský web Meduza.io, podľa ktorého tento jav púta pozornosť médií, aktivistov za ľudské práva a pozorovateľov.Podľa zdroja webu Meduza, ktorý je blízky kancelárii ruského prezidenta, boli zamestnanci tohto úradu inštruovaní, aby odovzdali svoje hlasy už 17. septembra do 12.00 h miestneho času.Zdroj pohybujúci sa v okolí moskovského primátora zasa potvrdil, že od zamestnancov rozpočtových organizácií hlavného mesta alebo na ne napojených úradov či firiem sa tiež "naliehavo žiada", aby odvolili do piatku 12.00 h. Táto výzva platí aj v prípade, že sa rozhodli pre elektronické hlasovanie.uviedol zdroj.Vasilij Šipilov, kandidát na poslanca Štátnej dumy za Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) z Tomska, uviedol, že počas volieb na Sibíri bolo v piatok dopoludnia badať "obrovský nátlak na štátnych zamestnancov".uviedol Šipilov.Podľa neho sú štátni zamestnanci sú pod hrozbou prepustenia z práce nútení ísť hlasovať vo volebných miestnostiach v mieste výkonu práce, nie v mieste bydliska. Šipilov spresnil, že v tejto veci už podal sťažnosť na Ústrednú volebnú komisiu (ÚVK).Web Taiga.Info má k dispozícii leták, ktorý bol údajne distribuovaný štátnym zamestnancom na území Krasnojarského kraja. Leták obsahuje odpovede na prípadné otázky novinárov či aktivistov, prečo ľudia hlasujú húfne práve v piatok a v mieste svojho pracoviska.Na prvú otázku majú odpovedať, že prišli voliť v piatok, aby mali voľný víkend. Na otázku, prečo nehlasujú v mieste bydliska, treba podľa autorov letáku odpovedať, že je to pre nich, vzhľadom na blízkosť volebnej miestnosti, takto jednoduchšie.Samotná ÚVK podľa agentúry RIA Novosti nateraz neregistruje závažné sťažnosti na priebeh hlasovania.Hlasovanie vo voľbách v Rusku sa koná tri dni - 17., 18. a 19. septembra. Okrem poslancov Štátnej dumy sa v 12 regiónoch rozhoduje aj o ich najvyššom predstaviteľovi a v 39 subjektoch sa volia poslanci zákonodarných zborov.Vopred zaregistrovaní voliči vo vybraných regiónoch môžu hlasovať aj elektronicky. Takto bude voliť aj prezident Vladimir Putin, ktorý je momentálne v karanténe v súvislosti so šírením koronavírusu v jeho blízkom okolí.Agentúra TASS informovala, že voliči v Moskve hlásia problémy s elektronickým hlasovaním, pretože jeho systémy sú zahltené prihláseniami do systému. Podľa splnomocnenkyne pre ľudské práva Tatiany Moskaľkovovej by k náprave malo dôjsť v priebehu niekoľkých hodín.