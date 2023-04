Medveď v Slovinsku ľahko zranil v dedine muža na prechádzke so psom

Ľubľana 26. apríla (TASR) - Medveď v stredu ráno napadol a pohrýzol muža na prechádzke so psom v dedine južne od slovinského hlavného mesta Ľubľana, informovali tamojšie úrady. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Muž utrpel pri útoku menšie zranenie nohy. Prípad sa stal v stredu okolo 07.30 h v obci Želimlje, asi 20 kilometrov od Ľubľany.



Medveď sa vrátil do lesa, kde v súčasnosti prebieha rúbanie stromov. Slovinsko je horská krajina pokrytá lesmi.



V celom Slovinsku prebieha intenzívna debata o potrebe organizovaného usmrtenia medveďov a zaznievajú požiadavky, aby sa ich počet znížil zo súčasných 1100 na približne 800 jedincov.



Stredajší incident nasledoval po dvoch rôznych prípadoch z minulého týždňa, keď sa dva medvede zrazili s autami na cestách v strednom Slovinsku. Jedna zo šeliem zahynula a druhá so zraneniami ušla.