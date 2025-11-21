Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medveď zaútočil na školskú výpravu počas výletu, hlásia zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Peter Hudec

Hovorca miestnej pohotovostnej zdravotnej služby informoval, že dvaja ľudia sú v kritickom stave a ďalší dvaja utrpeli vážne zranenia.

Vancouver 21. novembra (TASR) - Medveď grizly zaútočil vo štvrtok na skupinu školákov a učiteľov na turistickom chodníku v kanadskej provincii Britská Kolumbia, pričom zranil dovedna 11 ľudí, z toho dvoch kriticky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

K útoku došlo vo štvrtok popoludní v komunite Bella Coola, približne 700 kilometrov severozápadne od Vancouveru. Samospráva tamojšieho pôvodného etnika Nuxalkov uviedla, že „agresívny medveď“ zostal vo štvrtok večer na slobode a na mieste zasahujú príslušníci polície a ochranári prírody. Zároveň varovala ľudí, aby neopúšťali svoje domovy, nakoľko sa v okolí pohybujú ozbrojení policajti.

Hovorca miestnej pohotovostnej zdravotnej služby informoval, že dvaja ľudia sú v kritickom stave a ďalší dvaja utrpeli vážne zranenia. Ostatných ošetrili na mieste.

Tamojšia škola, ktorú deti navštevujú, na sociálnej sieti uviedla, že v piatok zostane zatvorená a v prípade potreby bude poskytovať psychologické poradenstvo, dodáva AP.
