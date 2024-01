Medveďa, ktorý prežil ostreľovanie na Ukrajine, previezli do Škótska

Londýn 12. januára (TASR) - Ázijského čierneho medveďa, ktorého päť mesiacov po ruskej invázii v roku 2022 našli v opustenej súkromnej zoologickej záhrade na východe Ukrajiny, previezli v piatok do jeho nového trvalého domova v Škótsku.



Ako informovala agentúra Reuters, medveď menom Jampil - pomenovaný po dedine Jampiľ v Doneckej oblasti, kde ho našli, - bol jedným z mála z 200 zvierat v zoo, ktoré ostreľovanie areálu prežili.



O medveďa sa po jeho záchrane starala belgická charitatívna organizácia. Jeho novým domovom je Five Sisters Zoo nachádzajúca sa asi 32 kilometrov západne od škótskeho Edinburghu.



Krátko pred tým, ako Jampila v ukrajinskej súkromnej zoo našli dobrovoľníci zo zvieracieho útulku, pri jeho oplotenom výbehu vybuchol delostrelecký granát.



Medveď pri výbuchu utrpel otras mozgu a celkovo "bol v hroznom stave". "Ešte päť dní a už by ho nedokázali zachrániť," uviedol Brian Curran, majiteľ Five Sisters Zoo, kam v piatok Jampila previezli.



Curran doplnil, že aj medvede môžu trpieť duševnými problémami podobnými posttraumatickej stresovej poruche (PTSD) po tom, čo zažijú niečo traumatické.



Aby sa Jampil v novom domove vyhol výraznému stresu a cítil sa pohodlne, na spoluprácu s ním bol najatý tím najlepších špecialistov.



Jampil bude zatiaľ v dočasnom výbehu. Zoologická záhrada, ktorá predtým prichýlila aj medvede z kočovných cirkusov, zhromažďuje finančné prostriedky na výstavbu jeho nového trvalého výbehu.