Medvedčuk žiada, aby ho vymenili za ukrajinských vojakov z Mariupolu

Kyjev/Moskva 18. apríla (TASR) - Ukrajinská tajná služba SBU zverejnila v pondelok video, ktoré zachytáva ukrajinského prokremeľského politika a podnikateľa Viktora Medvedčuka ako žiada ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o to, aby ho vymenili za ukrajinských vojakov z obliehaného prístavného mesta Mariupol. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Chcem požiadať ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o to, aby som bol vymenený za ukrajinských obrancov a obyvateľov Mariupolu," uviedol Medvedčuk vo videu, v ktorom mal na sebe čierne oblečenie a pozeral sa priamo do kamery.



Krátko po tom zase ruská štátna televízia odvysielala video zachytávajúce dvoch mužov, ktorí tvrdia že sú britskými občanmi, ktorí sa zapojili do bojov na Ukrajine a boli zajatí ruskými silami. Muži vo videu žiadajú britského premiéra Borisa Johnsona, aby im pomohol dostať sa domov a žiadajú tiež, aby boli v rámci výmeny väzňov vymenení za Medvedčuka, píše agentúra Reuters.



Tá uvádza, že zajatými Britmi sú Shaun Pinner a Aiden Aslin. Obaja pritom predtým, ako ich zajali ruskí vojaci, bojovali v obliehanom Mariupole, ktorý je teraz takmer celý pod kontrolou ruskej armády.



"Chcel by som požiadať vládu, aby ma poslala späť domov. Rád by som znova videl svoju ženu... Ak sa Boris Johnson naozaj zaujíma o britských občanov tak, ako tvrdí, tak potom pomôže," uviedol Pinner vo videu. Podľa Reuters pritom nie je isté, ako veľmi slobodne mohli muži vo videu hovoriť.



Na zázname je ďalej možné vidieť i to, ako neznámy muž ukazuje zajatým Britom na svojom mobilnom telefóne video, v ktorom Medvedčuková žena Oksana žiada, aby bol jej manžel vymenený za zajatých Britov.



S ponukou vymeniť Medvedčuka za Ukrajincov zajatých Ruskom prišiel minulý týždeň aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Medvedčuka, ktorý je osobným priateľom ruského prezidenta Vladimira Putina, dolapila minulý týždeň ukrajinská tajná služba SBU, keď sa údajne snažil utiecť z Kyjevskej oblasti do Podnesterska, kde ho vraj čakali agenti ruskej FSB, ktorí ho mali prepraviť do Moskvy.