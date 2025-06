Medvedev a Novikov si uťahovali z roztržky medzi Trumpom a Muskom

Moskva 6. júna (TASR) - Roztržku medzi miliardárom Elonom Muskom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom pozorne sledovali aj vysokopostavení predstavitelia Ruska. Verejne sa k nej vyjadrili napríklad bývalý prezident Dmitrij Medvedev, poslanec Štátnej dumy Dmitrij Novikov alebo hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Medvedev, súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, sa na platforme X ponúkol, že „za primeraný poplatok“ sprostredkuje mierovú dohodu medzi Trumpom a Muskom. Ako platbu by vraj prijal akcie spoločnosti Starlink. Zároveň ich však vyzval, aby sa nehádali.



Ruská tlačová agentúra TASS informovala o vyhláseniach poslanca Novikova, ktorý posmešne navrhol udeliť Muskovi azyl v Rusku. I keď poslanec očakáva, že by takúto možnosť miliardár nevyužil, podľa jeho slov by mu ho Moskva v prípade potreby „určite udelila“.



Hovorca Kremľa Peskov bol vo veci zdržanlivejší a hádku Trumpa s Muskom označil za vnútornú záležitosť Spojených štátov. „Nemáme v úmysle do nej zasahovať ani ju akokoľvek komentovať,“ uviedol a dodal, že Trump sa o seba postará.



Verbálne výmeny názorov medzi Trumpom a Muskom vyvrcholili vo štvrtok po tom, čo prezident miliardára kritizoval v Oválnej pracovni a obaja si následne vymieňali ostré príspevky na svojich sociálnych sieťach — Trump na platforme Truth Social a Musk na X. Trump povedal, že nevie, či jeho blízke priateľstvo s Muskom bude pokračovať. Uviedol, že je „veľmi sklamaný“ jeho kritikou balíka daňových a výdavkových škrtov označovanom ako „One Big, Beautiful Bill“.



Musk následne vyhlásil, že bez jeho pomoci by Trump vlaňajšie prezidentské voľby nevyhral, a jeho konanie označil za „nevďak“. Miliardár do Trumpovej kampane investoval takmer 300 miliónov dolárov. Vyhlásil tiež, že meno amerického prezidenta sa spomína v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Podľa neho je to dôvod, prečo všetky tieto spisy americká vláda doposiaľ nezverejnila.



V reakcii na Muskovu kritiku Trump navrhol, že najjednoduchším spôsobom, ako ušetriť miliardy dolárov v rozpočte, by bolo zrušiť vládne dotácie a zmluvy, ktoré Musk získava. Následne Musk na platforme X reagoval slovom „áno“ na príspevok, ktorý navrhoval impeachment Trumpa.