Medvedev: Ak moje slová znervóznili Trumpa, tak Rusko má pravdu

Moskva 31. júla (TASR) - Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vo štvrtok reagoval na varovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by si mal dávať pozor na to, čo hovorí. Medvedev vyhlásil, že ak jeho vyjadrenia vyvolali takú nervóznu reakciu zo strany Trumpa, znamená to, že Rusko má vo všetkom pravdu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS a na základe príspevku Medvedeva na platforme Telegram.



„Ak niektoré vyjadrenia bývalého prezidenta Ruska vyvolávajú takú nervóznu reakciu u tohto strach vzbudzujúceho prezidenta USA, znamená to, že Rusko má vo všetkom pravdu a bude pokračovať vo svojej vlastnej ceste,“ napísal Medvedev. Podotkol, že Trump mu pohrozil prostredníctvom svojej platformy Truth Social, ktorej prevádzku v Rusku zakázal.



Trump vo štvrtok upozornil Medvedeva, aby si dával pozor na jazyk. Medvedev svojimi varovaniami o možnej vojne Ruska s USA podľa Trumpa vstupuje na veľmi nebezpečné územie.



Americký prezident začiatkom tohto týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním šéfa Kremľa Vladimira Putina pri riešení vojny na Ukrajine, a oznámil, že 50-dňovú lehotu, ktorú dal pred dvoma týždňami Rusku na ukončenie vojny na Ukrajine, plánuje skrátiť na 10 až 12 dní. V prípade jej nedodržania vraj Spojené štáty uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Podľa Medvedeva Trump hrá s Moskvou „hru s ultimátami“, ktorá môže vyústiť do vzájomnej vojny.



Trump tiež napísal, že ho nezaujíma, ako spolu obchodujú Rusko a India a podľa jeho slov si „môžu spoločne položiť svoje mŕtve ekonomiky“.



Exprezident Ruska reagoval aj na toto vyjadrenie. „A čo sa týka 'mŕtvej ekonomiky' Indie a Ruska a 'vstupu na nebezpečné územie' – nech si spomenie na svoje obľúbené filmy o 'chodiacich mŕtvolách', a aj na to, aká nebezpečná môže byť 'mŕtva ruka',“ uzavrel Medvedev.