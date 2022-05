Medvedev chce sprísnenie kontroly nad tzv.zahraničnými agentmi v Rusku

Moskva 28. mája (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vyzval Kremeľ na sprísnenie zákona o zahraničných agentoch, ktorí "vykonávajú aktivity namierené proti" Rusku. Informovala o tom v sobotu britská spravodajská televízia Sky News.



Doterajšiu kontrolu nad tzv. zahraničnými agentmi v Rusku označil Medvedev za "pomerne formálnu".



Medvedev zastáva názor, že ak tzv. zahraniční agenti v takom zložitom období ako teraz vykonávajú aktivity namierené proti svojej krajine a dostávajú za to peniaze od jej nepriateľov, "reakcia by mala byť rýchla a tvrdá, najmä počas špeciálnej vojenskej operácie (ruských jednotiek na Ukrajine) a bezmedzných protiruských sankcií".



Vyslovil sa aj za presnejšiu klasifikáciu tzv. zahraničných agentov na legislatívnej úrovni i za sprísnenie trestnej zodpovednosti "ľudí pracujúcich v záujme cudzieho štátu".



Vo svojom vyhlásení zverejnenom v aplikácii Telegram Medvedev dodal, že dolnej komore parlamentu, Štátnej dume, už bol predložený návrh zákona, ktorý sprísnenie trestov umožní.



Ako vysvetlila agentúra AFP, Rusko má zákon, ktorý skupiny osôb alebo jednotlivcov označuje za zahraničných agentov, ak zo zahraničia dostávajú finančné prostriedky na činnosť, ktorá je podľa ruského vedenia politická a protištátna.



Na zoznamy zahraničných agentov boli v Rusku zaradené desiatky kritikov Kremľa vrátane novinárov, aktivistov za ľudské práva či umelcov. Mnohí z nich v obave z trestného stíhania odišli do exilu.