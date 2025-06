Medvedev: EÚ je pre Rusko hrozbou,členstvo Ukrajiny by bolo nebezpečné

Moskva 25. júna (TASR) - Bývalý prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v stredu vyhlásil, že Európska únia (EÚ) predstavuje pre Rusko priamu hrozbu a prípadné členstvo Ukrajiny v bloku by bolo pre Moskvu nebezpečné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Medvedev na sociálnej sieti Telegram napísal, že sa EÚ postupne vyvinula do podoby skutočného nepriateľa Ruska. Napriek tomu si myslí, že bilaterálna spolupráca medzi Moskvou a niektorými členskými štátmi EÚ by mala pokračovať.



„Brusel je dnes skutočným nepriateľom Ruska. V súčasnej zvrátenej podobe nie je Európska únia pre nás menšou hrozbou ako Severoatlantická aliancia,“ napísal Medvedev na Telegrame. Nie je preto podľa neho správne tvrdiť, že by Ukrajina mala mať možnosť „vstúpiť do čohokoľvek“.



„EÚ, ktorá je preplnená zbraňami, je priamou hrozbou pre Rusko. Presne tak by sa s ňou malo zaobchádzať. Aspoň dovtedy, kým nezmení svoj prístup k nám. Ukrajina v EÚ je teda pre našu krajinu nebezpečenstvom,“ dodal.



Kremeľ dlhodobo nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie, čo je údajne jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol začať v roku 2022 viesť proti Kyjevu vojnu. K vyhliadke členstva v EÚ sa však dosiaľ Rusko stavalo miernejšie.



Prezident Vladimir Putin v júni 2022 povedal, že Rusko proti tomu „nič nemá“. Kremeľ ešte vo februári uviedol, že vstup do bloku je výsostným právom Ukrajiny. Medvedev však neskôr vyhlásil, že sa EÚ zmenila z hospodárskeho bloku zameraného na udržanie mieru na niečo, čo nazval „spolitizovanou protiruskou organizáciou pomaly sa meniacou na vojenský pakt“.



Ukrajina požiadala o členstvo v Európskej únii krátko po začiatku vojny v roku 2022 a v rovnakom roku získala aj štatút kandidátskej krajiny.



Medvedev je blízky spojenec Vladimira Putina a zastával post prezidenta v rokoch 2008 až 2012. Západ ho považoval na ruské pomery za liberálnejšieho politika, teraz sa však podľa Reuters prezentuje ako tvrdý zástanca invázie na Ukrajinu, s nekompromisným postojom k Ukrajine a jej západným spojencom.