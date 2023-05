Medvedev: Konflikt môže trvať desaťročia,rozhovory so Zelenským nebudú

Moskva 26. mája (TASR) - Vplyvný spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, Dmitrij Medvedev, v piatok vyhlásil, že konflikt na Ukrajine môže trvať desaťročia a že rokovania s Ukrajinou nie sú možné, kým je pri moci Západom podporovaný prezident Volodymyr Zelenskyj. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.



Invázia Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 spustila najkrvavejší európsky konflikt od druhej svetovej vojny a najväčšiu konfrontáciu medzi Moskvou a Západom od kubánskej raketovej krízy v roku 1962.



V tomto konflikte zabili alebo vážne zranili státisíce ľudí. Jeho korene siahajú do roku 2014, keď ukrajinské ľudové povstanie na Majdane zvrhlo proruského prezidenta Viktora Janukovyča, Rusko protiprávne anektovalo Krymský polostrov a Moskvou podporovaní separatisti obsadili veľké územia východnej Ukrajiny.



"Tento konflikt bude trvať veľmi dlho. Možno desaťročia. Toto je nová realita," vyhlásil podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalý prezident Medvedev, ktorého citovali ruské tlačové agentúry.



Podľa neho Rusko neverí v žiadne prímerie so súčasnými predstaviteľmi Kyjeva, pretože konflikt prepukne znovu a musí byť zničená samotná podstata súčasnej vlády.



Rokovania so "šašom Zelenským" nie sú možné, dodal Medvedev.



"Všetko sa vždy končí rokovaniami a to je neodvratné. Ale kým sú títo ľudia pri moci, situácia sa pre Rusko ohľadne rokovaní nemení," uviedol.



Medvedev sa v úrade prezidenta v rokoch 2008-12 vyhlasoval za liberálneho reformátora, ale teraz sa prezentuje ako zúrivý protizápadný jastrab Kremľa. Diplomati vravia, že jeho názory naznačujú, ako zmýšľajú vrchné úrovne kremeľskej elity.



Ruský exprezident tiež varoval, že Západ vážne podceňuje riziko jadrovej vojny v súvislosti s Ukrajinou. Upozornil, že Rusko podnikne preventívny úder, ak Ukrajina dostane jadrové zbrane.



Rusko, ktoré má najväčší jadrový arzenál na svete, opakovane obvinilo Západ, že vedie na Ukrajine zástupnú vojnu s Ruskom a tá sa môže rozrásť na oveľa väčší konflikt.



Umožniť Ukrajine vlastniť jadrové zbrane - čo však žiadny západný štát verejne nenavrhol - by znamelo, "že k nim doletí raketa s jadrovou náložou", povedal Medvedev. "Anglosasi si toto úplne neuvedomujú a sú presvedčení, že k tomuto nedôjde. Za určitých okolností dôjde," citovali ho tlačové agentúry.