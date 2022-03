Medvedev: Máme silu poslať našich nepriateľov tam, kam patria

Moskva 17. marca (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vo štvrtok varoval Spojené štáty, že Moskva má dostatočnú silu na to, aby poslala svojich "drzých nepriateľov tam, kam patria". TASR prevzalo správu od agentúry Reuters.



Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie, obvinil Západ z "rusofóbneho sprisahania s cieľom roztrhať Rusko". Odkázal však, že to sa nepriateľom Ruska nepodarí.



Spojené štáty so svojimi spojencami uvalili na Rusko tvrdé sankcie pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Moskvu nimi odstrihli od veľkej časti svetovej ekonomiky. Americký prezident Joe Biden v stredu nazval ruského prezidenta Vladimira Putina vojnovým zločincom.



Rusko tvrdí, že jeho snaha nadviazať vzťahy so Západom po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 skončila. Namiesto toho bude rozvíjať vzťahy s inými svetovými veľmocami, akou je napríklad Čína, informuje agentúra Reuters.



Medvedev ešte vo februári uviedol, že Rusko bude vo svojej operácii na Ukrajine pokračovať, až kým nedosiahne ciele stanovené prezidentom Putinom. Západných lídrov upozornil, aby nezabudli, že ekonomické vojny sa často zmenili na skutočné.