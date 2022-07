Medvedev: Mier na Ukrajine bude iba za našich podmienok

Moskva 19. júla (TASR) - Na Ukrajine zavládne mier iba za podmienok Ruska. V utorok to uviedol podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



"Rusko dosiahne všetky svoje ciele. Bude mier - za našich podmienok," napísal Medvedev v príspevku na sociálnej sieti Telegram.



Medvedev bol kedysi považovaný za liberála, v súčasnosti patrí k najväčším zástancom vojny na Ukrajine. V rokoch 2008-2012 bol prezidentom Ruska.



Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa začali krátko po vpáde ruských inváznych vojsk na Ukrajinu. Kyjev koncom marca na rozhovoroch v Istanbule okrem iného navrhol, že sa zriekne snahy o vstup do Severoatlantickej aliancie výmenou za medzinárodné bezpečnostné záruky. Rusko však žiada od Ukrajiny aj demilitarizáciu a vzdanie sa časti územia. Okrem Krymu, anektovaného v roku 2014, mu ide aj o Doneckú a Luhanskú oblasti. Mierové rozhovory sa neskôr zastavili.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba minulý týždeň vylúčil, že Ukrajina by v rámci akejkoľvek mierovej dohody prenechala Rusku časť svojho územia.