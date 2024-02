Medvedev: Moskva sa bude usilovať pomstiť sa za sankcie Západu

Moskva 24. februára (TASR) - Moskva sa bude usilovať pomstiť sa za rozsiahle sankcie, ktoré voči Rusku zaviedli krajiny Západu. Uviedol to v sobotu ruský exprezident Dmitrij Medvedev. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dôvod (pre sankcie) je jasný: čím horšie sa majú občania Ruska, tým lepšie pre západný svet," napísal Medvedev v aplikácii Telegram. "Musíme na to pamätať a mstiť sa, kdekoľvek to je možné," dodal.



Medvedev Rusov vyzval, aby v oblasti hospodárstva vytvárali pre Západ ťažkosti a podnecovali verejnú nespokojnosť s politickými opatreniami úradov západných krajín.



Spojené štáty v piatok oznámili viac ako 500 nových sankcií v reakcii na smrť ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a v súvislosti s druhým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Tieto opatrenia zasiahnu finančný sektor Ruska vrátane platobného systému Mir či vojenský priemysel, siete verejného obstarávania a subjekty na viacerých kontinentoch, ktoré obchádzajú už uložené sankcie.



Členské krajiny EÚ prijali 13. balík sankcií, ktorý sa podľa Európskej komisie zameriava na ďalšie obmedzenie prístupu Ruska k vojenských technológiám (najmä dronov) a rozšírenie sankčného zoznamu. Opatrenia sa vzťahujú na 106 osôb a 88 právnych subjektov. Celkovo je na sankčnom zozname EÚ už 2000 osôb a subjektov.



Nový balík sankcii vo štvrtok ohlásila aj Británia. Sú zamerané voči 50 jednotlivcom a subjektom s cieľom oslabiť zbrojný arzenál ruského prezidenta Putina a zmenšiť objem financií, ktoré môže Rusko na vojnu vynakladať. Sankčné opatrenia v koordinácii s Britániou a USA oznámila v piatok aj Kanada.