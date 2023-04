Medvedev: Moskva zruší obilninovú dohodu, ak G7 zakáže vývoz do Ruska

Moskva 23. apríla (TASR) – Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v nedeľu vyhlásil, že ak skupina G7 pristúpi k zákazu vývozu do Ruska, Moskva bude reagovať zrušením dohody umožňujúcej vývoz ukrajinských obilnín cez Čierne more. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Skupina G7 zvažuje takmer úplný zákaz exportu do Ruska, uviedla minulý týždeň japonská tlačová agentúra Kjódó s odvolaním sa na zdroje z vlády v Tokiu. Rusko opakovane pohrozilo ukončením svojej účasti na tzv. obilninovej dohode, ktorá je aktuálne predĺžená do 18. mája.



Medvedev na sociálnej sieti napísal, že zákaz vývozu do Ruska bude znamenať recipročný zákaz dovozu z Ruska, týkajúci sa aj kategórií tovaru, ktorý podľa neho krajiny G7 potrebujú.



G7 údajne diskutuje o zmene sankčného režimu voči Rusku tak, aby bol vývoz do tejto krajiny automatický zakázaný s výnimkou tovaru zaradeného na zoznam povolených produktov. V súčasnosti možno do Ruska predávať všetok tovar, ktorý nie je na sankčných zoznamoch.



Medvedev, dlhoročný spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, je podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie a vedie vládnu komisiu pre výrobu zbraní pre vojnu na Ukrajine.



Moskva sa opakovane sťažovala na podmienky dohody o obilninách, ktorá je jediným významným diplomatickým úspechom počas 14-mesačnej vojny na Ukrajine. Vyhlásila, že z tejto iniciatívy sa stiahne, ak Západ nezruší obmedzenia vývozu ruských poľnohospodárskych produktov a hnojív.