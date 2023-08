Medvedev nevylučuje anexiu Abcházska a Južného Osetska Ruskom

Moskva 23. augusta (TASR) - Rusko by mohlo anektovať gruzínske regióny Abcházsko a Južné Osetsko v prípade, ak bude mať na to dostatočné dôvody. Uviedol to podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v článku pre ruský týždenník Argumenty i fakty, informuje TASR na základe správy stanice Sky News.



Moskva tieto dva regióny oficiálne uznala za nezávislé republiky v roku 2008, keď bol Medvedev ruským prezidentom, pripomína Sky News. Väčšina členských krajín OSN ich však považuje za gruzínske územia okupované Ruskom.



Rusko je podľa Medvedeva v súčasnosti pripravené riešiť situáciu prostredníctvom rozhovorov v súlade s Chartou OSN. Moskva však nebude váhať v prípade, ak ruské obavy začnú mať reálne črty.



"V Abcházsku a Južnom Osetsku je myšlienka pripojenia k Rusku ešte vždy populárna. Môže byť plne realizovaná, ak na to vzniknú pádne dôvody," vyhlásil Medvedev.



Podpredseda Rady bezpečnosti RF pripomenul napätú situáciu v blízkosti hraníc Ruska i na Ukrajine, ako aj rozhovory o možnom prijatí Gruzínska do NATO. Moskva by podľa neho regióny mohla pripojiť, ak by Gruzínsko podniklo kroky smerom k vstupu do Aliancie.



Abcházsko i Južné Osetsko vyjadrili zámer osamostatniť sa už v roku 1991, keď Gruzínsko vyhlásilo nezávislosť od bývalého ZSSR, píše Sky News. To viedlo k ozbrojenému konfliktu medzi separatistami a novou gruzínskou vládou. Moskva sa rozhodla podporiť odštiepenecké regióny, čím sa napätie medzi Gruzínskom a postsovietskym Ruskom zvýšilo.



Gruzínska armáda v roku 2008 spustila ofenzívu s cieľom dostať Abcházsko a Južné Osetsko pod svoju kontrolu. Nasledovala krátka vojna s Ruskom, ktoré gruzínske jednotky vytlačilo.



Medvedev 26. augusta 2008 podpísal výnosy, ktorými uznal nezávislosť gruzínskych regiónov Abcházsko a Južné Osetsko. Gruzínsko to označilo za anexiu svojho územia a nezávislosť oboch regiónov neuznala ani väčšina členských krajín OSN.