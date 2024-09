Moskva 14. septembra (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v sobotu varoval, že v reakcii na použitie západných rakiet dlhého doletu Ukrajinou by Rusko mohlo zničiť ukrajinské hlavné mesto Kyjev pomocou nejadrových zbraní. V statuse zverejnenom v aplikácii Telegram Medvedev - podľa agentúry Reuters monitorovanej agentúrou TASR - napísal, že jadrový konflikt momentálne nikto vo svete nepotrebuje.



"Sme vo veľmi zlej situácii s veľmi komplikovaným výsledkom. Z tohto dôvodu sme sa ešte nerozhodli použiť jadrové zbrane," uviedol Medvedev.



Pripustil však, že za formálny predpoklad pre rozhodnutie Ruska uchýliť sa k jadrovým zbraniam - v súlade s "našou doktrínou odstrašovania" - by mohol byť považovaný i nedávny útok ukrajinských ozbrojených síl na Kurskú oblasť na západe európskej časti Ruska.



Medvedev dodal, že namiesto jadrových zbraní Rusko, "keď mu dôjde trpezlivosť", mohlo použiť niektoré zo svojich nových zbraňových technológií a z Kyjeva - matky ruských miest - by zostala len "obrovská šedá roztavená škvrna".



Svoj status Medvedev ukončil v angličtine: "Holy shit! It's impossible, but it happened".



V čase, keď bol Medvedev ruským prezidentom, vyvolával dojem liberálneho reformátora. Od začiatku vojny na Ukrajine sa však pridal k tzv. jastrabom, pričom Západ verbálne napáda a Ukrajine sa vyhráža zničením.