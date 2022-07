Medvedev označil za hrozbu to, že Západ odmieta uznať Krym za ruský

Moskva 17. júla (TASR) - Podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v nedeľu označil za "systémovú hrozbu" skutočnosť, že Ukrajina a členské štáty Severoatlantickej aliancie odmietajú uznať Krym za ruský. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Ak sa ktorýkoľvek štát, či už Ukrajina alebo členské krajiny NATO, domnieva, že Krym nie je ruský, potom je to pre nás systémová hrozba," povedal Medvedev ruským veteránom z druhej svetovej vojny.



"Ide o priamu a výslovnú hrozbu, najmä vzhľadom na to, čo sa stalo na Kryme. Krym sa vrátil k Rusku," dodal.



Medvedev to povedal deň po tom, ako predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Vadym Skibickyj povedal, že Krym by mohol byť terčom amerických salvových raketometov HIMARS, ktoré Kyjev nedávno rozmiestnil na boj proti ruským inváznym silám, píše Reuters.



V rozhovore pre ukrajinskú televíziu Skibickyj povedal, že Moskva na ukrajinské územie útočí z Krymu a Čierneho mora, a preto sú to opodstatnené vojenské ciele. Pripomenul, že väčšina sveta považuje Krym za súčasť ukrajinského územia.



Polostrov Krym je pre Rusko strategicky dôležitým územím, keďže tam sídli veliteľstvo ruskej čiernomorskej flotily v Sevastopole, pripomína Reuters.



Rusko anektovalo Krymský polostrov po referende, ktoré sa tam uskutočnilo v marci 2014.