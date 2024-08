Medvedev: Po invázii do Kurskej oblasti nebudú rokovania s Ukrajinou

Moskva 21. augusta (TASR) - Ukrajinská invázia do ruskej Kurskej oblasti spôsobila, že medzi Moskvou a Kyjevom sa neuskutočnia žiadne mierové rokovania, a to dovtedy, dokým nebude Ukrajina úplne porazená. V stredu to uviedol podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev.



"Prázdne reči nikým nevymenovaných sprostredkovateľov o skvelom mieri sa skončili. Všetci to teraz chápu, aj keď to nikto nehovorí nahlas. Žiadne ďalšie rokovania nebudú, až kým nebude nepriateľ úplne porazený!" napísal Medvedev na sociálnej sieti Telegram.



Uviedol taktiež, že "predčasné a zbytočné" mierové rozhovory, ktoré boli predtým navrhnuté, "mali nejasné vyhliadky a žiadne hmatateľné výsledky".



Medvedev, blízky spojenec ruského lídra Vladimira Putina, zastával post prezidenta v rokoch 2008 až 2012. Západ ho vtedy považoval na ruské pomery za liberálnejšieho politika, teraz sa však podľa Reuters prezentuje ako tvrdý zástanca ruskej invázie na Ukrajinu, ktorý zaujíma nekompromisný postoj k Ukrajine a jej západným spojencom.