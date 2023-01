Medvedev: Porážka Ruska na Ukrajine by mohla spustiť jadrovú vojnu

Moskva 19. januára (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vo štvrtok varoval Severoatlantickú alianciu (NATO), že porážka Ruska na Ukrajine by mohla spustiť jadrovú vojnu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Porážka jadrovej veľmoci bežným spôsobom by mohla spustiť nukleárnu vojnu," napísal Medvedev na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že "jadrové veľmoci vo veľkých konfliktoch, od ktorých závisí ich osud, nikdy neprehrávajú".



Medvedev, ktorý zastáva funkciu podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie, tiež uviedol, že predstavitelia NATO a rezortov obrany, ktorí sa majú v piatok stretnúť na nemeckej leteckej základni Ramstein a rokovať o stratégii a podpore pre Ukrajinu, by mali pouvažovať o riskantnosti svojich rozhodnutí.



Rusko a Spojené štáty, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami na svete, vlastnia až 90 percent z celkového počtu jadrových hlavíc. Reuters dodáva, že posledné slovo pri použití atómových zbraní má v Rusku práve prezident Vladimir Putin.



Putin pred časom vyhlásil, že ruská "špeciálna vojenská operácia", ako nazýva inváziu na Ukrajinu, je existenčný boj Ruska s agresívnym Západom. Dodal, že je pripravený použiť všetky dostupné prostriedky, aby ochránil krajinu a jej obyvateľov pred nepriateľmi.



Reuters pripomína, že šéf Kremľa od začiatku roka vyslal niekoľko signálov, že Rusko sa z Ukrajiny neplánuje stiahnuť. Vyslal napríklad do Atlantiku fregatu s hypersonickými raketami a vedením vojny poveril priamo náčelníka generálneho štábu. Dodal tiež, že Rusko zintenzívňuje výrobu zbraní.



Federácia amerických vedcov (FAS) zároveň uvádza, že Rusko vlastní 5977 jadrových hlavíc a Spojené štáty 5428. Nasleduje Čína s 350 hlavicami, Francúzsko ich má 290 a Británia 225.