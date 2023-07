Medvedev: Použijeme jadrové zbrane, ak by ukrajinský protiútok uspel

Moskva 30. júla (TASR) - Rusko bude musieť použiť jadrové zbrane, ak bude prebiehajúca ukrajinská protiofenzíva úspešná, vyhlásil v nedeľu bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Predstavte si, že... útok, ktorý podporuje NATO, by bol úspešný a odtrhli by časť nášho územia, potom by sme boli nútení použiť jadrové zbrane," uviedol Medvedev, podľa ktorého by tak Rusko muselo urobiť v súlade so svojou jadrovou doktrínou.



"Iná možnosť by nebola. Takže naši nepriatelia by sa mali modliť za (úspech) našich bojovníkov. Zaisťujú, aby nedošlo k zapáleniu svetového jadrového požiaru," vyhlásil Medvedev v príspevku na sociálnej sieti Telegram.



Zdá, že Medvedev takto odkazoval na časť ruskej jadrovej doktríny, ktorá hovorí o tom, že jadrové zbrane možno použiť v reakcii na agresiu, ktorá by ohrozila existenciu ruského štátu.



Medvedev je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie a niekedy v súvislosti s vojnou na Ukrajine hovorí o možnom jadrovom konflikte. Kritici Kremľa Medvedevove vyhlásenia už v minulosti označili za extrémne, pričom sa podľa nich takto snaží odradiť Západ od ďalšieho dodávania zbraní Ukrajine.



Tá sa snaží dobyť späť územie, ktoré Rusko jednostranne anektovalo a vyhlásilo za súčasť svojho teritória, čo odsúdil Kyjev i väčšina západných krajín.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že v posledných dňoch na bojisku na Ukrajine neprišlo k vážnym zmenám. Kyjev uvádza, že jeho sily dosahujú isté úspechy pri znovuzískavaní niektorých území. Tie sa však dostavujú pomalšie, než by Ukrajinci chceli.