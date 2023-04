Medvedev reagoval na Bidenovu kandidatúru; nazval ho zúfalým dedkom

Moskva 26. apríla (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev nazval v utorok amerického prezidenta Joea Bidena "senilným a zúfalým dedkom". Reagoval tak na ohlásenie jeho opätovnej kandidatúry na post šéfa Bieleho domu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Biden sa rozhodol. Zúfalý dedko," napísal Medvedev na platforme Telegram. "Ak by som bol v pozícii americkej armády, rýchlo by som vyrobil falošný kufrík s vymyslenými jadrovými kódmi v prípade, že zvíťazí. Vyhol by som sa tak nenapraviteľným následkom," dodal.



Biden (80) v utorok oznámil, že v budúcoročných voľbách sa chce opätovne uchádzať o najvyšší politický post v Spojených štátoch. Od voličov podľa vlastných slov chce viac času, aby mohol "dokončiť svoju prácu". Na konci prípadného druhého funkčného obdobia by mal 86 rokov.



Exprezident Medvedev je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie a vedie vládnu komisiu pre výrobu zbraní pre vojnu na Ukrajine. Jeho rétorika je od začiatku konfliktu na Ukrajine čoraz agresívnejšia.



Vo vzájomných vzťahoch Ruska a USA panuje najväčšie napätie za posledných niekoľko desaťročí, k čomu významne prispela ruská agresia voči Ukrajine.