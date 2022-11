Medvedev: Rusko bojuje so Satanom; svojich nepriateľov pošle do pekla

Moskva 4. novembra (TASR) - Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev označil v piatok ruskú vojnu na Ukrajine za konflikt so Satanom, pričom varoval, že Moskva môže všetkých svojich nepriateľov poslať do pekelného ohňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medvedev, ktorý sa voľakedy sám označoval za liberála, v príspevku na sociálnej sieti Telegram uviedol, že Rusko na Ukrajine bojuje proti "pomäteným drogovo závislým nacistom". Ukrajinu pritom vo vojne podporujú "obyvatelia rozpadajúceho sa západného impéria, ktorým od degenerácie tečú po brade sliny".



Ukrajina a Západ opakovane popierajú tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že na čele Ukrajiny stoja fašisti, ktorí prenasledujú rusky hovoriacich obyvateľov, a vojnu na Ukrajine označujú za brutálny pokus o nadobudnutie nového územia.



Podľa Medvedeva je však Rusko "obrovská a bohatá krajina", ktorá "nepotrebuje cudzie územia", pretože má všetkého dostatok, a vo vojne len "chráni svojich ľudí".



V príspevku, ktorý niekdajší šéf Kremľa venoval ruskému Dňu národnej jednoty, ďalej uviedol, že cieľom jeho vlasti je "zastaviť vládcu pekla: bez ohľadu na to, aké meno používa – či Satan, Lucifer alebo Iblís". Rusko má podľa Medvedeva k dispozícii totiž mnohé zbrane vrátane schopnosti poslať všetkých svojich nepriateľov do "plameňov gehenny", čo je hebrejským výrazom pre peklo.



Zbraňou Satana sú pritom "spletité lži a našou zbraňou je pravda. Preto je náš zámer správny. Preto bude víťazstvo naše!," dodal Medvedev na záver.



Rétorika bývalého ruského prezidenta je od začiatku konfliktu na Ukrajine neustále prudšia, pričom jeho vyhlásenia niekedy odrážajú myslenie najvyššej kremeľskej elity, domnieva sa Reuters.