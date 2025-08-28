< sekcia Zahraničie
Medvedev: Rusko má právo vetovať rozhodnutie Rakúska vstúpiť do NATO
Moskva 28. augusta (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vo štvrtok varoval pred prijatím odvetných opatrení, ak sa Rakúsko rozhodne vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO). Moskva takéto kroky podľa neho už podnikla v reakcii na „vojenské hrozby“, ktoré predstavuje členstvo Fínska a Švédska v NATO. Medvedev tiež tvrdí, že Rusko má právo vetovať prípadné rozhodnutie Rakúska ísť cestou členstva v NATO. Informovala o tom ruská agentúra TASS, píše TASR.
Moskva často uvádza rozširovanie NATO a možné prijatie Ukrajiny do Aliancie ako dôvod svojej invázie na Ukrajinu. Od začiatku vojny vo februári 2022 vstúpili do NATO ďalšie dva štáty, Švédsko a Fínsko, ktoré týmto krokom ukončili svoju desiatky rokov trvajúcu neutralitu. Zmenu postoja odôvodnili obavami o svoju bezpečnosť.
Rakúsko udržiava politiku neutrality od roku 1955. Ministerka zahraničných vecí Beate Meinlová-Reisingerová ale nedávno v rozhovore pre nemecký denník Welt povedala, že „samotná neutralita (Rakúsko) nechráni“ a že treba posilniť schopnosti sebaobrany a prehĺbiť bezpečnostné partnerstvá. V tejto súvislosti vyjadrila otvorenosť diskutovať na národnej úrovni o možnosti vstupu do NATO. Uznala však, že v parlamente ani medzi Rakúšanmi v súčasnosti nie je väčšina, ktorá by to podporovala.
Medvedev, ktorý zastáva funkciu podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie, v príspevku na platforme VKontakte nazvanom „Anšlus NATO“ vyjadril presvedčenie, že vzdanie sa neutrality a vstup Rakúska do Aliancie by mohli sprevádzať značné diplomatické náklady - vrátane možného presunu sídiel medzinárodných organizácií z Viedne do „krajín globálneho Juhu a Východu, kde možno zaručiť optimálne podmienky na ich prácu“.
„Militaristický kurz Rakúska ničí jeho imidž mierotvorcu, čo výrazne obmedzuje politické manévrovanie Viedne a výrazne zvyšuje riziko, že jednotky Bundesheeru (rakúskych ozbrojených síl, pozn. TASR) sa stanú konečným cieľom palebnej sily ruských ozbrojených síl,“ napísal Medvedev „Proti Štokholmu a Helsinkám boli po ich vstupe do NATO prijaté protiopatrenia voči vojenským hrozbám pre bezpečnosť našej krajiny. Ani v prípade Rakúska nebudú urobené žiadne výnimky,“ dodal.
